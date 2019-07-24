Правительство Крыма грозит привлечь к ответственности федеральных чиновников за ущерб, причиненный экологии полуострова

Правительство Крыма намерено привлечь к ответственности представителей правительства России за ущерб, причиненный экологии полуострова. Об этом было заявлено на выездном заседании Совета министров РК в Раздольненском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бакальская коса имеет статус заповедника: уникальный природный ландшафтно-рекреационный парк включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Кроме этого, к востоку от Бакальской косы в акватории Бакальской бухты располагается государственный природный заказник «Малое филлофорное поле», В 25 км северо-восточнее косы находятся Лебяжьи острова – орнитологический филиал Крымского природного заповедника. Прилегающая к островам акватория относится к природному заказнику»Каркинитский залив».

Бакальская коса отличается многообразием краснокнижной флоры и фауны. Тысячи птиц мигрирует через этот заповедник на зимовку в южные края, многие зимуют на местных водоемах. Привлекает это место и туристов. И всему этому великолепию угрожает угрожает экологическая катастрофа.

В 2015 году на косе в промышленных масштабах началась добыча песка. Точнее, песок там добывали всегда – нелегально. НО три года назад были выданы официальные разрешения на подобную деятельность. «Это привело к тому, что большая часть косы исчезла, а на ее месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения, что повлекло за собой загрязнение Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате чего прекрасные, экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего стали не пригодны для отдыха, и превратились в болото: это гниющие водоросли создают сплошной покров в прибрежной полосе на расстоянии до 50 метров от берега и распространяют зловоние», – пишут авторы петиции «Остановите экологическую катастрофу Бакальской косы (Крым). Прекратите выборку песка». Петиция размещена на сайте https://www.change.org/.

Сегодня вопрос был поднят на выездном заседании Совета министров РК в Раздольненском районе. Представители администрации района от метили, что лицензия на добычу песка, выданная в 2015 году, истекла 2 года назад. И тогда они обращались в Роснедра с просьбой не продлевать действие разрешения, но их обращение проигнорировали – лицензию продлили.

В текущем году срок разрешительных документов вновь истек, и крымских чиновников вновь игнорируют в Москве. «Просто в стену уткнулись. Они нас не слышат», – жалуются в администрации Раздольненского района.

Оказалось, что в правительстве не обращают внимания не только на районных клерков, но и на главу крымского правительства. «Я лично обращался к заместителю министра природных ресурсов, чтобы не продлевали лицензию», – признался Сергей Аксенов.

Принято решение обратиться в генпрокуратуру с просьбой оценить действия сотрудников федеральных ведомств в обход позиции региональных властей, а также определить ущерб, нанесенный их деятельностью, и привлечь виновных к ответственности.

Вопрос также будет поднят в августе на всероссийском совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Кроме того, Крым выйдет с инициативой изменения порядка выдачи лицензий: подобные документы должны выдаваться только с учетом мнения региональных властей.

Между тем, администрация Раздольненского района намерена заказать экологическую экспертизу. Скорее всего, к этой работе привлекут Севастопольский институт океанографии, который в течение 15 лет проводит на косе исследования.

«Главный аргумент при выдаче лицензий: отсутствие связи между добычей песка и сокращением площади косы, – говорят в администрации. – Мы хотим представит научное обоснование, что связь есть».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.07.19

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