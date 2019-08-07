Проблемой Бакальской косы займется прокуратура – в ведомство поступили документы, касающиеся добычи песка на заповедной территории.

Как уже сообщал «Новый День», Бакальская коса имеет статус заповедника: уникальный природный ландшафтно-рекреационный парк включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Кроме этого, к востоку от Бакальской косы в акватории Бакальской бухты располагается государственный природный заказник «Малое филлофорное поле», В 25 км северо-восточнее косы находятся Лебяжьи острова – орнитологический филиал Крымского природного заповедника. Прилегающая к островам акватория относится к природному заказнику «Каркинитский залив».

Бакальская коса отличается многообразием краснокнижной флоры и фауны. Тысячи птиц мигрирует через этот заповедник на зимовку в южные края, многие зимуют на местных водоемах. Привлекает это место и туристов. И всему этому великолепию угрожает экологическая катастрофа.

Песок на косе в течение последних десятилетий – по большей части нелегально. В 2013 году на северной оконечности косы из-за антропогенной и гидрогенной деятельности образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения. Это привело к загрязнению Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего превратились в болото и стали не пригодными для отдыха.

В 2015 году добыча песка на косе началась в промышленных масштабах. В результате ландшафтный парк потерял около 2% территории: если в прошлом году было зафиксировано сокращение площади на 8 гектаров, то сегодня эта цифра увеличилась почти в два раза – до 14,5, пишет «Российская газета».

По данным министерства экологии РК, площадь нарушенных земель составляет 33 га, а ущерб, исходя из кадастровой оценки, оценивается в 16,2 миллиона рублей.

Прокуратуру просят как минимум лишить лицензии компанию, ведущую добычу. Кстати, разрешение на разработку морского дна в этом районе выдали сначала при Украине, а затем продлили уже в Роснедрах.

Угроза уничтожения из-за добычи песка нависла не только над Бакальской косой. Участок побережья от Евпатории до Новофедоровки составляет 5,8 километра, и треть пляжей уже деградировала: полоса песка сократилась со 100 до 7,5 метра, говорят в администрации Сакского района.

Слова чиновников подтверждают ученые: за последние 15 лет пляжи в Евпатории сократлись в 10 раз. На Донузлаве интенсивная добыча может спровоцировать разрушение дамбы, отделяющей уникальное озеро от моря. Любопытно, что в минэкологии Крыма признают, что площадь пляжей сокращается, но прямую связь этого процесса с добычей песка отрицают.

Кстати, серьезную проблему представляет и обратный процесс – искусственное расширение пляжей. Такую работу сейчас ведут в местах интенсивного курортного строительства, например, в Феодосии, в районе Тарханкута. При этом уничтожаются дикорастущие краснокнижные растения, синеголовник, морская горчица и другие. Но фокус в том, что растения корнями удерживают песок. Как только их вырывают, ветер сдувает верхний слой почвы и уничтожает вновь сформированный пляж.

Симферополь, Лиана Макоба

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