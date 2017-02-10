Минприроды выжимает из Бакальской косы последнее: песок уходит на стройки, за проход к морю берется плата

Публикации за 10.02.17

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма потребительски относится к ландшафтному парку «Бакальская коса». Добыча песка с так называемой «Бакальской банки» идет ударными темпами, а летом за доступ к морю с туристов берут деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму первый замглавы администрации Раздольненского района Андрей Захаров посетовал, что добыча песка земснарядами на Бакальской банке меняет береговую полосу.

«Мы неоднократно обращались. Те организации, которые имели лицензию при Украине, продолжают осуществлять добычу песка в районе Бакальской косы. Это пагубно влияет. Коса размыта на 1 км, меняется береговая линия, теряется инвестиционная привлекательность», – отметил он.

Сам региональный ландшафтный парк «Бакальская коса» после ликвидации Госкомлеса переходит в ведение министерства природы. И в планах этого ведомства взимать средства за посещение Бакальской косы.

«Они мотивируют тем, что это охраняемая территория, – пояснил Захаров. – Чтобы регулировать нагрузку, сделать площадку и теневые навесы».

В прошлом году взимание платы на Бакальской косе прекратилось после жалоб отдыхающих и проверки прокуратуры. В этом курортном сезоне надзорное ведомство обещает вернуться к практике выездных рейдов по фактам взимания платы за посещение природных объектов. Даже при наличии платных услуг доступ на территорию должен быть свободным.

Напомним, ученые предрекают скорое исчезновение песчаных пляжей на Западе Крыма из-за интенсивной добычи песка. Заместитель директора по научной работе Института морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова назвала добычу песка вблизи Бакальской косы одной из причин гибели и размыва этого уникального природного объекта.

«Оголовок Бакальской косы размыт, в море находится небольшой остров и пробоина, через нее в акваторию средней части и вершины Каркинитского залива вносятся потоки северо-западной части шельфа, которые непосредственно влияют и на качество вод залива, и на состояние прибрежной зоны возле поселка Стерегущее», – констатирует ученый.

В тоже время министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев не раз заявлял, что не считает нужным ограничивать добычу песка у берегов Крыма – если песчаные пляжи где-то и стали уже, то это не значит, что между двумя этими процессами есть связь.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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