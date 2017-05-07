Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела

Публикации за 07.05.17

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма засветилось в очередном громком скандале: инспекторы ведомства разогнали всех туристов и дайверов на Тарханкуте, а недовольных оштрафовали за якобы незаконное пребывание на особо охраняемой территории. Вместе с тем, несмотря на заявленные ограничения, ведомство разрешает здесь проведение автомобильных гонок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетелем инцидента стал собкор НТВ в Крыму Олег Крючков, который разместил в Фейсбуке публикацию о действиях сотрудников минприроды.

На территории ландшафтно-рекреационного парка «Атлеш» инспекторы оштрафовали дайверов и туристов. Журналист попытался узнать, на каком основании чиновники проводят проверку.

Выяснилось, что госслужащие приехали из Симферополя на частном автомобиле, в котором также находились женщина и ребенок. Показать документы на проведение рейда экологи отказались.

«На вопрос: Зачем обижаете туристов и дайверов? Ответ поразил. Погружаться с аквалангом и ездить на машине здесь нельзя без разрешения ГУПа министерства экологии. Внимание, турист должен ехать с Тарханкута в Симферополь и получать разрешение. Чтобы в воду с аквалангом зайти», – недоумевает Крючков.

При этом инспекторы уточнили, что штрафовать туристов – распоряжение министра, но после просьбы назвать имя главы ведомства «под запись», вместо министра Геннадия Нараева озвучили имя его зама – Ольги Славгородской.

Между тем, за «излишнее любопытство» корреспондента решили наказать и оштрафовали на три тысячи рублей за то, что его машина якобы выехала на два метра от дороги, нарушив границу охраняемой зоны. Однако, в доказательство своей правоты Крючков приложил опровергающее обвинение фото и добавил, что встретится с экологами в суде.

Отметим, что в конце апреля на территории «Атлеша» проходила гонка «Баха Крым», в маршрут которой входили и земли парка. Между тем, в минэкологии настаивают, что гоночных машин там не было.

Однако, словам чиновников противоречат размещённые журналистом фотографии с последствиями гонок для охраняемой территории, в том числе – трупами очевидно погибших под колёсами ралли-автомобилей обитателей парка.

«Министерство карьеров и бабла! Маршрут «Бахи Крым» экологи согласовали! Год экологии в стране, экологи отмечают», – заключил корреспондент.

Большинство комментаторов уверено, что у чиновников остались «хохлятские» замашки: «Стричь бабло за все!».

«Коррумпированные идиоты... Ну не агенты же СБУ они, в самом деле» – возмущаются некоторые и настаивают на том, чтобы делом занялась прокуратура.

«Какие это экологи, это самодуры или вымогатели, которым дали право, но забыли спросить о мозгах... И таких немало. Они создают отвратительное впечатление и лицо туристическому Крыму», – отметился под постом зампредседателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Крыма Сергей Шувайников.

Как сообщал «Новый День», по мнению наблюдателей, из-за попустительства минприроды в Крыму исчезают пляжи и наносится непоправимый ущерб экологии от разработки карьеров и бесконтрольной добычи песка. Эксперты в один голос заявляют, что выемка песка в промышленных масштабах вблизи «Бакальской косы» является одной из причин ее гибели и размыва.

Не лучше дела обстоят и на евпаторийских песчаных пляжах, территории которых значительно сократились за последнее время.

От действий минэкологиии страдают жители Симферопольского района: они пытаются отменить решение о создании карьера по добыче гравийно-галечной смеси. Карьер, кстати, может расположиться по соседству с двумя заказниками регионального масштаба – «Плачущая скала» и «Пожарский», а также скифскими курганами, включенными в список объектов культурного наследия полуострова.

Черноморское, Анастасия Зук

Черноморское. Другие новости 07.05.17

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