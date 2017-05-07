NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.05.17

Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела
Фото Олега Крючкова

Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма засветилось в очередном громком скандале: инспекторы ведомства разогнали всех туристов и дайверов на Тарханкуте, а недовольных оштрафовали за якобы незаконное пребывание на особо охраняемой территории. Вместе с тем, несмотря на заявленные ограничения, ведомство разрешает здесь проведение автомобильных гонок.

Как передает корреспондент РИА , свидетелем инцидента стал собкор НТВ в Крыму Олег Крючков, который разместил в Фейсбуке публикацию о действиях сотрудников минприроды.

На территории ландшафтно-рекреационного парка «Атлеш» инспекторы оштрафовали дайверов и туристов. Журналист попытался узнать, на каком основании чиновники проводят проверку.

Выяснилось, что госслужащие приехали из Симферополя на частном автомобиле, в котором также находились женщина и ребенок. Показать документы на проведение рейда экологи отказались.

«На вопрос: Зачем обижаете туристов и дайверов? Ответ поразил. Погружаться с аквалангом и ездить на машине здесь нельзя без разрешения ГУПа министерства экологии. Внимание, турист должен ехать с Тарханкута в Симферополь и получать разрешение. Чтобы в воду с аквалангом зайти», – недоумевает Крючков.

При этом инспекторы уточнили, что штрафовать туристов – распоряжение министра, но после просьбы назвать имя главы ведомства «под запись», вместо министра Геннадия Нараева озвучили имя его зама – Ольги Славгородской.

Между тем, за «излишнее любопытство» корреспондента решили наказать и оштрафовали на три тысячи рублей за то, что его машина якобы выехала на два метра от дороги, нарушив границу охраняемой зоны. Однако, в доказательство своей правоты Крючков приложил опровергающее обвинение фото и добавил, что .

Отметим, что в конце апреля на территории «Атлеша» проходила гонка «Баха Крым», в маршрут которой входили и земли парка. Между тем, в минэкологии настаивают, что гоночных машин там не было.

Однако, словам чиновников противоречат размещённые журналистом фотографии с последствиями гонок для охраняемой территории, в том числе – трупами очевидно погибших под колёсами ралли-автомобилей обитателей парка.

«Министерство карьеров и бабла! Маршрут «Бахи Крым» экологи согласовали! Год экологии в стране, экологи отмечают», – .

Большинство комментаторов уверено, что у чиновников остались «хохлятские» замашки: «Стричь бабло за все!».

«Коррумпированные идиоты... Ну не агенты же СБУ они, в самом деле» – возмущаются некоторые и настаивают на том, чтобы делом занялась прокуратура.

«Какие это экологи, это самодуры или вымогатели, которым дали право, но забыли спросить о мозгах... И таких немало. Они создают отвратительное впечатление и лицо туристическому Крыму», – отметился под постом зампредседателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Крыма Сергей Шувайников.

Как сообщал «Новый День», по мнению наблюдателей, из-за попустительства минприроды в Крыму исчезают пляжи и наносится непоправимый ущерб экологии от разработки карьеров и бесконтрольной добычи песка. Эксперты в один голос заявляют, что выемка песка в промышленных масштабах вблизи «Бакальской косы» .

Не лучше дела обстоят и на евпаторийских песчаных пляжах, за последнее время.

От действий минэкологиии : они пытаются отменить решение о создании карьера по добыче гравийно-галечной смеси. Карьер, кстати, может расположиться по соседству с двумя заказниками регионального масштаба – «Плачущая скала» и «Пожарский», а также скифскими курганами, включенными в список объектов культурного наследия полуострова.

Черноморское, Анастасия Зук

Черноморское. Другие новости 07.05.17

А будет это так: в Керчи отрепетировали Парад Победы (ФОТО). / 07 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Пока эксперимент: за отдых в четырех регионах России будут взимать плату. Кабмин внес в Госдуму проект закона о курортном сборе.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter