«Не засыпайте нас камнями!» Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера

Публикации за 13.01.17

Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера. Как передает корреспондент агентства «Новый День», обитателей сел Кольчугино и Пожарское Симферопольского района не в первый раз ставят перед фактом, что их желания расходятся с планами чиновников на использование этих территорий. В 2015 году людям с боем удалось предотвратить строительство мясоперерабатывающего завода вблизи их сел. Теперь им предстоит отстоять право жить в тишине и не дышать мелкой пылью дробленых камней.

Впервые о решении Минприроды создать здесь карьер по добыче гравийно-галечной смеси жители узнали из местных газет в ноябре прошлого года. Тогда инициативная группа обратилась к главе республики с просьбой отменить решение главного экологического ведомства Крыма. Ведь кроме жилых поселков вблизи планируемого карьера находятся два заказника регионального масштаба – «Плачущая скала» и «Пожарский», а также скифские курганы, включенные в список объектов культурного наследия полуострова.

В местном хвойном лесу растут травы и растения, занесенные в Красную книгу Крыма. По мнению экологов, работа карьера может существенно изменить экологию района, в том числе создать предпосылки к уменьшению водного потенциала.

«Разработка крупного месторождения стройматериалов с добычей миллионов тонн горнорудного сырья чревата угрозами изменения климата, загрязнения территорий, ухудшения условий для устойчивого воспроизводства поверхностных и подземных вод в бассейне реки Западный Булганак, резкого снижения продуктивности сельскохозяйственного производства, в том числе и лекарственного сырья», – пояснил председатель Крымской ассоциации «Экология и мир» ВикторТарасенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов мольбам селян внял и, заявив, что «в ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет», а также «если это нарушает экологическую обстановку и вредит спокойствию в районе, никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились», поручил профильному министру Геннадию Нараеву встретится с людьми и обсудить ситуацию.

На днях сельчане обратились в Общественную палату Крыма и пожаловались, что «приезжали какие-то непонятные люди и топали ножками, чтобы мы перестали поднимать панику».

«Любое вмешательство в природу – будь то строительство завода или карьера должно проходить согласование с жителями окрестных поселений и обязательно с привлечением Общественной палаты Крыма, – пояснил агентству«Новый День» член ОП РК Анатолий Петров. – Я бы порекомендовал Минприроды вместо разработки новых карьеров заняться рекультивацией старых. В Крыму их больше сотни, и ни один рекультивирован не был. Все заросло естественным путем: где водой наполнилось, где балка образовалась. В ведомстве ссылаются, что большинство из карьеров осталось еще с советских и украинских времен, и хозяина найти невозможно. Неправда, было бы желание».

Петров отметил, что Общественная палата уже начала работу над этой ситуацией и инициирует в Кольчугино и Пожарском встречу с населением.

Это не первый случай, когда Министерство экологии природных ресурсов уличают в нарушениях прямых обязанностей. Так, общественники упрекнули ведомство в бездействии насчет мусорного коллапса, создавшегося в Симферополе после закрытия мусорного полигона в Каменском массиве. Как уже сообщал «Новый День», теперь отходы симферопольцев приходится вывозить на полигон в селе Тургенево, работающий на полулегальных основаниях. Члены общественного совета предложили объявить в республике ЧС, но представители министерства инициативу не поддержали.

«Министерство экологии начинает всегда в этих вопросах палки в колеса вставлять. Вы четко скажите, что нужно делать и почему вы проспали эту ситуацию? Вы должны делать прогнозы по накоплению мусора, где они? Поэтому не надо прятать голову в песок!»,– отметил заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного совета Республики Крым Валерий Аксенов, добавив, что, если министерство не начнет принимать меры, то комитет обратится за решением проблемы непосредственно в Совет Министров.

Симферополь, Глеб Сиверов

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