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Крым

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Публикации за 13.01.17

«Не засыпайте нас камнями!» Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера

«Не засыпайте нас камнями!» Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера

Жители Симферопольского района восстали против строительного карьера. Как передает корреспондент агентства обитателей сел Кольчугино и Пожарское Симферопольского района не в первый раз ставят перед фактом, что их желания расходятся с планами чиновников на использование этих территорий. В 2015 году людям с боем удалось предотвратить строительство мясоперерабатывающего завода вблизи их сел. Теперь им предстоит отстоять право жить в тишине и не дышать мелкой пылью дробленых камней.

Впервые о решении Минприроды создать здесь карьер по добыче гравийно-галечной смеси жители узнали из местных газет в ноябре прошлого года. Тогда инициативная группа обратилась к главе республики с просьбой отменить решение главного экологического ведомства Крыма. Ведь кроме жилых поселков вблизи планируемого карьера находятся два заказника регионального масштаба – «Плачущая скала» и «Пожарский», а также скифские курганы, включенные в список объектов культурного наследия полуострова.

В местном хвойном лесу растут травы и растения, занесенные в Красную книгу Крыма. По мнению экологов, работа карьера может существенно изменить экологию района, в том числе создать предпосылки к уменьшению водного потенциала.

«Разработка крупного месторождения стройматериалов с добычей миллионов тонн горнорудного сырья чревата угрозами изменения климата, загрязнения территорий, ухудшения условий для устойчивого воспроизводства поверхностных и подземных вод в бассейне реки Западный Булганак, резкого снижения продуктивности сельскохозяйственного производства, в том числе и лекарственного сырья», – пояснил председатель Крымской ассоциации «Экология и мир» ВикторТарасенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов мольбам селян внял и, заявив, что «в ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет», а также «если это нарушает экологическую обстановку и вредит спокойствию в районе, никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились», поручил профильному министру Геннадию Нараеву встретится с людьми и обсудить ситуацию.

На днях сельчане обратились в Общественную палату Крыма и пожаловались, что «приезжали какие-то непонятные люди и топали ножками, чтобы мы перестали поднимать панику».

«Любое вмешательство в природу – будь то строительство завода или карьера должно проходить согласование с жителями окрестных поселений и обязательно с привлечением Общественной палаты Крыма, – пояснил агентству член ОП РК Анатолий Петров. – Я бы порекомендовал Минприроды вместо разработки новых карьеров заняться рекультивацией старых. В Крыму их больше сотни, и ни один рекультивирован не был. Все заросло естественным путем: где водой наполнилось, где балка образовалась. В ведомстве ссылаются, что большинство из карьеров осталось еще с советских и украинских времен, и хозяина найти невозможно. Неправда, было бы желание».

Петров отметил, что Общественная палата уже начала работу над этой ситуацией и инициирует в Кольчугино и Пожарском встречу с населением.

Это не первый случай, когда Министерство экологии природных ресурсов уличают в нарушениях прямых обязанностей. Так, общественники упрекнули ведомство в бездействии насчет мусорного коллапса, создавшегося в Симферополе после закрытия мусорного полигона в Каменском массиве. Как уже сообщал теперь отходы симферопольцев приходится вывозить на полигон в селе Тургенево, работающий на полулегальных основаниях. Члены общественного совета предложили объявить в республике ЧС, но представители министерства инициативу не поддержали.

«Министерство экологии начинает всегда в этих вопросах палки в колеса вставлять. Вы четко скажите, что нужно делать и почему вы проспали эту ситуацию? Вы должны делать прогнозы по накоплению мусора, где они? Поэтому не надо прятать голову в песок!»,– отметил заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного совета Республики Крым Валерий Аксенов, добавив, что, если министерство не начнет принимать меры, то комитет обратится за решением проблемы непосредственно в Совет Министров.

Симферополь, Глеб Сиверов

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