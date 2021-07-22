В Крыму очередная громкая отставка: своего места лишился мэр Керчи.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города».

Обсуждая новость в соцсетях, крымчане интересуются, будет ли расследование «неоднозначных решений», принятых администрацией Бороздина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже третья заметная отставка в Крыму на текущей неделе: в понедельник, 19 июля, об уходе заявил министр экологии РК Геннадий Нараев. В этот же день глава РК сообщил об увольнении министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова. Он покинет свой пост после выхода из отпуска.



Керчь, Олег Яковенко



Керчь. Другие новости 22.07.21

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