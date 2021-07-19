Борьба за пост крымского министра: непонятный человек появится неожиданно

На пост министра экологии Крыма «сватают» экс-прокурора республики Наталью Поклонскую.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Геннадий Нараев, возглавлявший министерство с апреля 2014 года, сообщил о своем уходе.

Для крымской политтусовки это заявление не стало неожиданностью: разговоры об этой отставке ведутся достаточно давно.

«Сейчас ситуация уже перегрелась, – сообщил источник агентства в правительстве РК. – Во-первых, это тлеющая ситуация в Форосе, за которую Нараев несет полную ответственность, хоть и перекладывает ее на остальных.

Во-вторых, за годы его руководства министерством возникала масса ситуаций, за которые другой давно был бы отправлен в отставку: это и Армянск, и несанкционированная разработка карьеров, и выделяемые «кому надо» охотугодия, и застройка пляжей, и еще масса всего».

Другой источник напоминает, что Нараев пришел в правительство республики по так называемой квоте коммунистов. И даже в свое время от коммунистов формально выдвигался на должность главы РК. «То есть его присутствие в правительстве – это больше некий политический ход, чем реальная польза от него на должности», – отмечает собеседник «Нового Дня».

По информации из некоторых источников, речь идет о добровольном уходе Нараева. Обсуждается его назначение в Ставропольский край: то ли на аналогичную должность, то ли в органы, имеющие отношения к Минприроды РФ.

Одновременно муссируется вопрос о преемнике. В соцсетях, со ссылкой на авторитетные источники, появилась информация, что кресло министра получит экс-прокурор РК, депутат Госдумы Наталья Поклонская (ранее ей прочили место в Росприроднадзоре). «Туда меня еще не сватали», – комментирует ситуацию сама Поклонская.

В правительстве Крыма считают такую перспективу несерьезной и предполагают, что министерский пост достанется кому-то из заместителей Нараева.

«У него два очень рабочих зама Ольга Славгородская и Алла Архангельская, – говорит источник агентства. – Наиболее вероятным является назначение Славгородской».

Глава Крыма Сергей Аксенов пока хранит по этому поводу молчание. Наблюдатели не исключают, что он прибегнет к своей излюбленной практике: непонятный человек появится неожиданно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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