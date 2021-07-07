Последние богатства «Крымгеологии» пойдут с молотка

ГУП «Крымгеология» распродает посуду, правда, не простую и дороже, чем золотую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Крымгеология» в последнее время испытывает трудно объяснимую турбулентность. Возможно, ее создают люди с известными в Крыму фамилиями.

Годы процветания у «Крымгеологии», некогда мощного предприятия с разветвленной структурой, прошли давно. Сейчас на сайте этого ГУП только поздравления со всеми праздниками (День геолога, День эколога, Первомай, День Победы) и краткая информация : «вакансий нет». Зато ГУП «Крымгеология» фигурирует в десятках дел, рассматриваемых в арбитражных судах.

Однако в течение двух последних лет совмин Крыма стал уделять этому предприятию повышенное внимание. Складывается впечатление, что одной рукой его поддерживали на плаву, подкидывая денег (ГУП владеет всеми архивами и подробнейшими картами минеральных и водных ресурсов), другой – отнимали участие в реальной (коммерческой) деятельности, связанной с использованием природных богатств Крыма.

В мае 2019 года правительство обязало ГУП «Черноморнефтегаз» выдать геологам заем «путем выдачи векселей по договору» на 25 миллионов рублей.

В июне того же года разрешил «Черноморнефтегазу» и «Крымгеологии» учредить предприятие «Черноморнефтегаз Добыча» в форме ООО. Каждое из ГУП внесло в уставный капитал по 5 тыс руб. В 2020 году обороты этого ООО превысили 5 млн руб, но сработало оно в убыток (71 тыс руб). Впрочем, «Крымгеологию» из состава учредителей уже вывели.

В сентябре 2019 года, с разрешения Совмина, «Крымгеология» стала компаньоном ООО «Челис.В», которое через ООО «Вермани» связано с Владимиром Высоцким. Крымская пресса утверждает, что это сын депутата Госсовета Крыма Николая Высоцкого. Коммерческие интересы семьи включают добычу известняка. В декабре того же года Совмин выделил за счет бюджета Республики субсидию на увеличение уставного фонда «Крымгеологии». На сегодняшний день он составляет 125, 5 млн руб.

1 декабря 2020 года «Крымгеологию» возглавил Николай Братусин (экс-руководитель фирм по оказанию юридических услуг и распределению пара), а 7 декабря правительство разрешает «Крымгеологии» продать свою 50%-ную долю в ООО «Чокрак».

Эта компания ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и располагается по тому же адресу в Симферополе, что и уже упомянутые ООО, связанные с «Крымгеологией». Ее владелец – Андрей Зильберварг. Фамилия в Крыму давно известная. Сейчас несколько человек, носящих такую фамилию, владеют в Крыму восемью компаниями. В 2014-2017 годах председателем Комитета конкурентной политики работал Артем Зильберварг (сын Руслана Зильберварга, бывшего в конце 1990-х заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Крым, ныне президента крымского Зернового союза)

В отличие от своего заместителя, Ярослава Сливки, Артем Русланович избежал уголовного преследования. И является, в частности, совладельцем ООО «Курорт-Чокрак».

Для тех, кто плохо знаком с достопримечательностями Крыма: Чокрак – соленое озеро, содержащее лечебные грязи, которыми лечились еще воины Александра Македонского, а позднее – крымские ханы и немецко-фашистские оккупанты. Уникальная местность ждет (или дождалась в лице Высоцких и Зильберваргов) реальных распорядителей.

И вот самое свежее и интересное распоряжение Совмина Крыма, касающееся «Крымгеологии». Правительство разрешает продажу на аукционе чашки лабораторной (без опознавательных знаков), платиновой, общей массой 148,3 г, инвентарный номер rt 0310, общей начальной минимальной стоимостью 404 тыс 652 руб 34 копейки. В лучшие годы «Крымгеология» имела химическую лабораторию. Теперь, похоже, она ей не нужна.

Справка: лабораторная посуда и изделия из платины применяются в химических лабораториях, занимающихся анализом силикатов, минералов горных пород. Температура плавления платины 1769 °С. При комнатной температуре платина стойка ко всем реагентам, кроме царской водки и брома.

Химические анализы как вид деятельности вычеркнули из «Крымгеологии» распоряжением Совмина №832-р.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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