Мы же говорили: опальный мэр Ялты получил контроль над всем культурным наследием Крыма

Экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Республики Крым. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка размещено на официальном сайте правительства Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязанности замминистра Ростенко будет совмещать с должностью начальника департамента государственной охраны культурного наследия.

Об этом назначении «Новый День» писал еще 3 месяца назад. Специально под Ростенко Государственный комитет по охране культурного наследия РК реорганизовали в департамент и присоединили к минкульту.

Напомним, строительство в охранных зонах исторических объектов можно начинать только с разрешения Комитета (теперь уже департамента) охраны культурного наследия. А у Ростенко еще со времени его пребывания в должности главы администрации Ялты остались обязательства перед рядом бизнес-структур.

Кстати, по информации инсайдеров Ростенко находится в крепких деловых связях с вице-премьером РК Евгением Кабановым, у которого к той же Ялте есть огромный интерес, но нет возможностей там развернуться: глава Крыма не рискнул отдать ему кураторство над городом напрямую.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.10.20

В Крыму за сутки выявили почти сотню зараженных коронавирусом. / Правительство Крыма заявило о новых рекордах в турсфере. / Совет ЕС расширил санкции в отношении российских граждан и компаний, строивших Крымский мост. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»