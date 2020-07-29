Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на заявление главы РК Сергея Аксенова, что Юлия Жукова остается работать правительстве, из вице-премьеров ее исключили: в списке заместителей председателя правительства РК с указание их полномочий ее фамилии нет.

Напомним, что Жукова считается человеком спикера Госсовета РК Владимира Константинова, и в новый состав республиканского правительства после выборов 2019 года она вошла по так называемой квоте (от Константинова вице-премьерами стали Жукова и Романовская, от Аксенова – Рюмшин и Кабанов). Теперь же паритет нарушен: не так давно Аксенов назначил вице-премьером Анну Анюхину, и сейчас убрал Жукову.

Более того, между вице-премьерами переделили сферы влияния в территориях. 29 июля вышел документ за подписью заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, в котором курируемые Жуковой территории – Алушта и Ялта – передавались: первая премьеру Гоцанюку, вторая – вице-премьеру Кабанову.

Но уже через несколько часов появилось другое распоряжение за подписью все той же Кивико, в котором Гоцанюку передали еще и Феодосию (до сих пор за нее отвечал Рюмшин), а Ялту забрали у Кабанова и отдали под контроль Анюхиной.

И это весьма показательное решение, ибо в Ялте самая привлекательная земля и очень большой процент незаконного строительства. А Анюхина, напомним, до назначения вице-премьером занимала пост министра имущественных и земельных отношений и находится под большим влиянием Евгении Добрыни – главы комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК и по совместительству родной сестры жены Аксенова. И, кстати, в Ялте много объектов, возводимых компанией «Консоль», принадлежащей семье Константинова.

Симферополь, Олег Яковенко

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