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Среда, 23 сентября 2020, 13:39 мск

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Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Юлии Жуковой

Сегодня на очередном заседании Госсовета республики депутаты одобрили уход с поста заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

«В Госсовет поступило предложение от главы республики Аксенова Сергея Валерьевича согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совмина Юлии Михайловной Жуковой на основании поданного заявления», – заявил Константинов. «За» уход вице-премьера проголосовал 61 депутат.

Отмечается, что Жукова самостоятельно подала заявление об увольнении. Она курировала в правительстве сферы транспорта и ЖКХ, которые теперь передали вице-премьеру Евгению Кабанову.

Жукова была назначена на должность в мае прошлого года, ранее она возглавляла Инспекцию по жилищному надзору. Об отставке Жуковой стало известно в июле. Аксенов тогда сообщил, что чиновница останется в его команде.

Как ранее сообщал «Новый День», в новый состав республиканского правительства после выборов 2019 года Жукова вошла по так называемой квоте (от Константинова вице-премьерами стали Жукова и Романовская, от Аксенова – Рюмшин и Кабанов). Теперь же паритет нарушен: не так давно Аксенов назначил вице-премьером Анну Анюхину, и сейчас убрал Жукову.

Симферополь, Зоя Осколкова

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