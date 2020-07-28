В Крыму уволили вице-премьера

Вице-премьера правительства Крыма Юлию Жукову отправили в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина увольнения

– собственное желание чиновницы. Однако наблюдатели отмечают: если в прошлом году Жукова была чуть ли не главным действующим лицом в выездных заседаниях Совмина и вся работа с регионами велась через нее, то в последние полгода ее не видно и не слышно.

Основные обязанности Жуковой возложены на вице-премьера Евгения Кабанова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.07.20

Число инфицированных коронавирусом сотрудников администрации Ялты за неделю выросло в 3 раза. / Украина пригласила Польшу на «главную роль» раздражителя Москвы по крымскому вопросу. / Кучма вышел из переговорного процесса по Донбассу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»