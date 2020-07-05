Опальный мэр Ялты снова приобщается к крымским ценностям

Опальный мэр Ялты снова всплыл в публичной плоскости и собирается в очередной раз приобщиться к крымским ценностям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Андрей Ростенко может возглавить Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым, точнее, его правопреемника – Департамента охраны культурного наследия при минкульте РК.

В последних числах июня на сайте ведомства появилось сообщение: «В соответствии с указом главы Республики Крым от 23 января 2020 года № 11-У «О некоторых вопросах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым» Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым присоединён к министерству культуры Республики Крым в качестве департамента охраны культурного наследия. Вся информация о работе департамента будет размещена на официальном сайте министерства в течение недели».

Прошло 10 дней, информация не появилась. Либо появилась в каком-то особо секретном, известном только избранном месте, но структура министерства, опубликованная на сайте минкульта, пока не изменилась.

Между тем, инсайдеры начали сообщать, что Ростенко уже возглавил департамент, но официального подтверждения этому пока нет. Руководство бывшего комитета, ныне департамента официально пока выглядит так:

Но если ведомство возглавит Ростенко, он будет в своей тарелке, ведь Ялта, которой он руководил, буквально напичкана объектами культурно-исторического наследия.

Напомним, Ростенко руководил Ялтой с 2014 года. Горожане неоднократно возмущались его инициативами: то он предлагал вырубить кипарисы – один из символов ЮБК и неотъемлемую часть уникальной южнобережной экосистемы, то принимал решения, уничтожающие архитектурный облик города, то пытался изгнать с набережной традиционных для Ялты музыкантов. В июле 2017 года Аксенов потребовал, чтобы глава Ялты написал заявление об увольнении. А через некоторое время к отставному мэру и его заместителям наведались силовики. Претензий к администрации Ялты было немало, в первую очередь, по земельным вопросам.

Так, из-за халатности местных чиновников при продаже земли городской бюджет недополучил свыше 2,3 млрд рублей.

Кроме того, чиновники изменили виды разрешенного использования и зарегистрировали новые договоры аренды земли: в Ялте – с обслуживания инженерных сетей, на многоэтажную жилую застройку-апартаменты, в Массандре здание бывшей школы стало также многоэтажной застройкой, в Ливадии признанный судом незаконным и недействительным договор аренды земли был заново зарегистрирован, аналогичные решения были и по Гурзуфу.

Наконец, в мае 2017 года Ростенко своим распоряжением «О включении земельных участков в состав имущества казны и в реестр муниципальной собственности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» отобрал у детского противотуберкулёзного санатория в Алупке участок, расположенный в самом центре оздоровительного учреждения, и присвоил ему разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание», который был позже изменен на «курортную деятельность». Аналогичную «операцию» провернули и в санатории МВД.

В результате, в мае 2018 года Ростенко задержали в Москве. Басманный районный суд столицы РФ арестовал экс-чиновника по обвинению в превышении должностных полномочий. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело было связно с выделением земельного участка, который был передан в собственность города. Глава РК Сергей Аксенов, которого с Ростенко связывают тесные отношения, тогда заявил, что дело сфабриковано по чьему-то заказу. И приложил массу усилий, чтобы скандал в отношении соратника замяли. Поэтому уже осенью 2018 года Ростенко вышел из СИЗО и почти сразу же стал советником Аксенова. И находится в крепких деловых связях с вице-премьером РК Евгением Кабановым. Некоторые даже полагают, что именно Ростенко контролирует финансовые потоки, идущие из Москвы в Крым в рамках ФЦП, но официального подтверждения этому нет. Зато точно известно, что у Ростенко остались обязательства перед рядом бизнес-структур, а строительство в зонах охранных зонах исторических объектов можно начинать только с разрешения Комитета (теперь уже департамента) охраны культурного наследия.

Симферополь, Олег Яковенко

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