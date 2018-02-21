В Алупке отстояли отобранную экс-мэром Ялты землю

Детскому противотуберкулёзному санаторию в Алупке вернули полтора гектара отобранной земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Республики Крым, рассматривающий дело почти полгода, все-таки встал на сторону администрации здравницы и признал действия ялтинского экс-градоначальника Андрея Ростенко по отчуждению участка незаконными.

Напомним, в мае прошлого года Ростенко своим распоряжением «О включении земельных участков в состав имущества казны и в реестр муниципальной собственности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» отобрал у санатория участок площадью 15438 квадратных метров и присвоил ему разрешённый вид использования «гостиничное обслуживание», который был позже изменён на «курортную деятельность». Отметим, что участок находится в самом центре детского оздоровительного учреждения.

В сентябре главный врач здравницы подал судебный иск. В ноябре суд запретил любые регистрационные действия и любые сделки с этой землей. Теперь в течение 30 дней участок санатория должны исключить из состава имущества казны и реестра муниципальной собственности Ялты, если не будет подана апелляция, сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 21.02.18

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