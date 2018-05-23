В Москве задержан экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы глава Ялты написал заявление об увольнении. А через некоторое время к отставному мэру и его заместителям наведались силовики. Претензий к администрации Ялты было немало, в первую очередь, по земельным вопросам.

Так, из-за халатности местных чиновников при продаже земли городской бюджет недополучил свыше 2,3 млрд рублей.

Кроме того, чиновники изменили виды разрешенного использования и зарегистрировали новые договоры аренды земли: в Ялте – с обслуживания инженерных сетей, на многоэтажную жилую застройку-апартаменты, в Массандре здание бывшей школы стало также многоэтажной застройкой, в Ливадии признанный судом незаконным и недействительным договор аренды земли был заново зарегистрирован, аналогичные решения были и по Гурзуфу.

Наконец, в мае 2017 года Ростенко своим распоряжением «О включении земельных участков в состав имущества казны и в реестр муниципальной собственности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» отобрал у детского противотуберкулёзного санатория в Алупке участок, расположенный в самом центре оздоровительного учреждения, и присвоил ему разрешённый вид использования «гостиничное обслуживание», который был позже изменён на «курортную деятельность». Аналогичную «операцию» провернули и в санатории МВД.

По некоторым данным именно эти махинации и стали причиной для задержания Ростенко. Меру пресечения экс-чиновнику должны определить сегодня.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.05.18

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