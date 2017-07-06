Глава Крыма подтвердил перестановки в правительстве и раскрыл подробности

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил кадровые перестановки в Совете министров. Один вице-премьер и три министра расстанутся с должностями, а также без руководителей администраций останутся Ялта и Судак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в facebook Аксёнов написал, что внес кадровые вопросы на завтрашнюю сессию Государственного совета Крыма.

При этом Аксёнов не сомневается в согласовании отставки министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого и назначении на эту должность главы регионального представительства МИА «Россия сегодня» Вадима Волченко.

Также парламент рассмотрит вопрос об отставке вице-премьера Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз».

«На место Бориса Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова. Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк», – пояснил глава Крыма.

Белик занимает должность первого замминистра в профильном министерстве, а Горбатюк переедет в Симферополь вместе с Серовым с поста замглавы администрации Судака.

Аксёнов также сообщил о том, что кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне.

«Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию, – указал глава региона. – В ближайшее время пройдёт открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака».

Напомним, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов объявил, что в пятницу республиканский парламент рассмотрит предложения об изменениях в составе Совмина. Заявление было сделано во время заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

Симферополь, Глеб Заскоков

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