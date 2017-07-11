Отставки в Крыму не закончились: скоро вновь полетят головы – и большие, и поменьше

Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил, что кадровая ротация в республике ещё не закончена. Он не исключил новых отставок в министерствах, а также на муниципальном уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу городских властей глава республики собирается оценивать по итогу полугодия, когда 20 июля все муниципалитеты должны представить отчёты о социально-экономическом развитии.

«И, соответственно, могут быть выводы», – не исключил последствий Аксёнов. При этом он подчеркнул, что отставки – «не самоцель, а достижение качества выполнения своей работы». Потому что если органы власти не работают «как единый механизм», то необходимы «корректировки», объяснил Аксёнов.

Кстати, во время обхода центра Симферополя Сергей Аксёнов пришёл в ужас от ларьков-«страшилищ», возле которых в «темнотище», как он выразился, можно и кошелька лишиться.

«Страшилища» были выстроены при предыдущем заместителе городского головы, поспешили объяснить Аксёнову сопровождающие. Глава республики потребовал проверить все разрешения на установку нестационарных объектов и подчеркнул, что власть сменилась, и теперь «новые разрешения, которые будут выдавать муниципалитеты, будут содержать уже новые требования».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 11.07.17

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