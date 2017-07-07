В Крыму министра курортов Стрельбицкого заменили на «хорошо известное» журналистам лицо

Госсовет Крыма согласовал отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого и одобрил назначение на эту должность Вадима Волченко, главу регионального подразделения информагентства «Россия сегодня».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рассматривался на внеочередной сессии без обсуждения. За отставку Стрельбицкого проголосовали 65 депутатов, за назначение Волченко – 63.

Стрельбицкий был назначен на должность министра курортов и туризма в июне 2015 года. На этом посту он сменил Елену Юрченко, которую профильный парламентский комитет под руководством Алексея Черняка обвинил в неудовлетворительной работе по подготовке курортного сезона.

Напомним, для Вадима Волченко это не первый поход в крымский кабинет министров. До возвращения полуострова в состав России он занимал пост главы комитета по информации в правительстве Анатолия Могилева – последнем украинском руководстве республики.

В этот раз, по словам источников, знакомых с ситуацией вокруг назначения Волченко, его активно пролоббировал генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Для курортной отрасли полуострова успехи Волченко в должности главы Рескоминформа вылились тогда в трату 6 млн грн (около $1 млн) в 2013 году на позитивный имидж Крыма. Реклама курортов полуострова свелась к прогнозу погоды на радиостанциях, билбордам в пяти городах Украины и выражением благодарности за чистые обочины вдоль трасс.

На своем рабочем посту председателя Республиканского комитета Крыма по информации Волченко вошел в «тройку врагов прессы». Третье место ему присудили за тотальное желание контролировать любую информацию, выходящую из Совета министров, и любой шаг работников совминовских пресс-служб. Его стараниями в правительственных структурах де-факто была введена цензура, а путь информации от чиновников к журналистам существенно усложнился.

После отставки правительства Могилева в феврале 2014 года Вадим Волченко потерял пост главы комитета информации. А после воссоединения Крыма с Россией, Волченко стал сопредседателем крымского отделения общественной организации «Деловая Россия», затем возглавил региональное подразделение международного информационного агентства «Россия сегодня» в Республике Крым.

В мае этого года Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев выступил с критическими статьями по поводу планов строительства многоэтажных домов на границе Тихой бухты в Коктебеле, назвав их «архитектурным преступлением». И хотя строительство под давлением властей было заморожено, виновным в попытках реализовать украинские земельные схемы по хаотичной застройке побережья оказался министр курортов Стрельбицкий.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 07.07.17

СБУ не прекращает охоту на граждан, посещавших Крым. / 07.07.17 – время жениться: сегодня и завтра на Крым обрушится свадебный бум. / Овсянников собрал руководителей СМИ Севастополя для разговора «без записи». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»