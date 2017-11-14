Новым замом министра курортов и туризма Крыма стала представительница бизнеса

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового заместителя министра курортов и туризма республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность, согласно указу от 14 ноября, займет Людмила Бабий.

Новоназначенный заместитель министра также будет возглавлять управление маркетинга и туризма ведомства. Ранее на этой должности с декабря 2016 года работала Анна Нерозина, уволившаяся по собственному желанию в сентябре 2017 года. Сейчас она занимает пост заместителя министра в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

До того как занять должность одного из главных менеджеров министерства курортов и туризма Крыма Людмила Бабий состояла в общественном совете ведомства. Согласно данным официального сайта министерства, она возглавляла ООО «Генуя-тур», предоставляющее туристические услуги. Можно предположить, что ее переход из бизнеса на государственную службу планировался давно: сейчас по информации системы «Сбис» руководителем «Генуя-тур» является Оксана Курташ. При этом Бабий в сентябрьских публикациях крымских СМИ все еще упоминалась как директор организации.

ООО «Генуя-тур» была одним из туроператоров-учредителей «Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя» (АТКиС), которая была создана в том числе по инициативе министерства курортов и туризма АРК в 2011 году. В 2013 году на съезде членов АТКиС Бабий была избрана вице-президентом ассоциации.

Как уже сообщал «Новый День», в июле Госсовет Крыма согласовал отставку с должности министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого, одобрив назначение Вадима Волченко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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