Алчный застройщик хуже преступника: уникальный ландшафт под Коктебелем может исчезнуть навсегда

Публикации за 25.05.17

Масштабы раздачи крымской земли при украинской действительности и получившие легитимизацию в российской не перестают поражать воображение обывателей. Не успели осесть в сознании 6 госактов на землю, выданные на территории Воронцовского парка-памятника садово-паркового искусства горсоветом Алупки в 2003-07 годах, как всплыли 2,7 га, отведенные поссоветом Коктебеля в 2007 году на границе ландшафтного парка Тихая бухта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», земельный участок получила ООО «Коктебельская Сечь», учрежденное двумя частными лицами – председателем рыбколхоза «Волна революции» Фиделем Данильченко и депутатом Коктебельского поссовета Владимиром Черкасом. Участок в 3 га полагался казакам для обустройства заставы еще в 2004 году за помощь в борьбе с самозахватами в Тихой бухте. Однако, воспользовавшись отсутствием официально зарегистрированной казачьей организации, поссовет разрешил оформить документы фирме с названием «Коктебельская сечь». Целевое назначение участка при этом не менялось – строительства спортивно-оздоровительного комплекса. В 2010 году директор ООО «Коктебельская сечь» Владимир Черкас назвал все претензии казаков поклепом, но подтвердил, что на выделенном участке планируется строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивной площадкой, футбольным полем, теннисным кортом и шестиэтажным спальным корпусом.

После вхождения Крыма в российское правовое поле администрация Феодосии заключила с ООО «Коктебельская Сечь» договор аренды земельного участка под строительство спортивно-оздоровительного комплекса до 23 августа 2017 года. И в начале мая подрядчик ООО «Фабрика комфорта Крым» приступил к строительным работам. Однако вместо спортивно-оздоровительного комплекса на границе с ландшафтным парком Тихая бухта должны вырасти три 9-этажные высотки по 8 апартаментов на этаже, с собственной трансформаторной подстанцией, запитанной от недавно проложенных энергосетей с Таманского полуострова.

В социальных сетях подобные действия называют «преступлением» против Волошинского Коктебеля и всех стараний последних 15-ти лет по недопущению застройки Тихой бухты. Влиятельные дачники, среди которых известные в России писатели и московские журналисты, уже назвали строительство высоток откровенной политической провокацией.

В администрации Феодосии заявляют, что стройка приостановлена. Тем временем, заливка фундаментов продолжается.

Симферополь, Глеб Заскоков

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