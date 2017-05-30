Аксёнов: застройки Тихой бухты в Коктебеле не будет

Публикации за 30.05.17

Застройки Тихой бухты в Коктебеле не будет. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», 2,7 га, отведенные поссоветом Коктебеля в 2007 году на границе ландшафтного парка Тихая бухта, получила ООО «Коктебельская Сечь», учрежденное двумя частными лицами – председателем рыбколхоза «Волна революции» Фиделем Данильченко и депутатом Коктебельского поссовета Владимиром Черкасом. Участок в 3 га полагался казакам для обустройства заставы еще в 2004 году за помощь в борьбе с самозахватами в Тихой бухте. Однако, воспользовавшись отсутствием официально зарегистрированной казачьей организации, поссовет разрешил оформить документы фирме с названием «Коктебельская сечь». Целевое назначение участка при этом не менялось – строительства спортивно-оздоровительного комплекса. В 2010 году директор ООО «Коктебельская сечь» Владимир Черкас назвал все претензии казаков поклепом, но подтвердил, что на выделенном участке планируется строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивной площадкой, футбольным полем, теннисным кортом и шестиэтажным спальным корпусом.

После вхождения Крыма в российское правовое поле администрация Феодосии заключила с ООО «Коктебельская Сечь» договор аренды земельного участка под строительство спортивно-оздоровительного комплекса до 23 августа 2017 года. И в начале мая подрядчик ООО «Фабрика комфорта Крым» приступил к строительным работам. Однако вместо спортивно-оздоровительного комплекса на границе с ландшафтным парком Тихая бухта должны вырасти три 9-этажные высотки по 8 апартаментов на этаже, с собственной трансформаторной подстанцией, запитанной от недавно проложенных энергосетей с Таманского полуострова. На сегодняшний день, по словам чиновников, строительство остановлено. А перед главой администрации Феодосии Станиславом Крысиным поставлена задача воспрепятствовать и, если потребуется, физически блокировать эту стройку: «На сегодняшний день все способы борьбы хороши. Но никакой застройки мы не допустим», – заявил Аксенов, подчеркнув: «Амнистии самостроев в парках и заповедниках Крыма не будет».

Симферополь, Ольга Картошина

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