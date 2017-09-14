Крымчане взбудоражены: в Тихой бухте завелись и орудуют «элитные черти»

Новость о планируемой застройке Тихой бухты разгневала крымчан.

Как сообщал «Новый День», в августе популярный российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле имеется свой особняк, предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. Спустя несколько недель после заявления в Коктебель прибыла делегация. По сообщениям крымских общественников, в нее вошли представители крымского правительства и инвесторы, в том числе министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и Киселев. Делегаты пояснили представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Новость о том, что уникальная бухта, за которую долгие годы боролись крымчане, превратится в курорт для богатых непросто взбудоражила общественность – разгневала. Критики со всех уголков Крыма отметились острыми постами в социальных сетях. Некоторые блогеры предполагают, что Волченко в долгу перед Киселевым, так как тот помог ему стать министром:

Другие крымские блогеры воссоздают картину происходящего:

Большинство комментаторов отмечает, что бой еще не проигран. Люди надеются, что федеральное правительство запретит разрушать заповедник: «Одну стройку же все-таки удалось остановить в мае». Кстати возведение жилого комплекса было остановлено при помощи того же Киселева, который тогда поддерживал коктебельцев и заявлял, что стройки в бухте не должно быть, так как это «архитектурное преступление». Теперь получается, что известный коктебелец-москвич боролся со строительством в заповеднике не ради бухты, а ради своих гольф-полей. «Насколько на Украине были коррумпированные чиновники, но даже у них не поднялась рука на Тихую бухту! Местным не дали, крымским татарам не разрешили – зато московским все по боку!» – возмущаются крымчане.

Многие сошлись во мнении, что такое поведение инвесторов и чиновников не что иное, как алчность: «Там достаточно было ухоженного природного парка. А так ждем высоких заборов. Алчность!». В целом коктебельцы и остальные крымчане готовы отстаивать «Тихую». Но есть и пессимисты, которые отмечают, что с желающими захватить заповедники, «воевать» сил не хватит: «Они как тараканы – одних придавишь, десять появляются».

«Вот тебе и «Тихая» бухта! На весь Крым и дальше гремит уже год. Скоро, видимо, отгремит и накроется медным тазом. В общем, как в том омуте, настоящие черти завелись. Только эти – элитные, откормленные, но всё равно ненасытные», – зло и образно иронизирует один из пользователей.

«Вот отсюда и формируется отношение к власти», – заключают комментаторы в соцсетях.

Напомним, возможное появление поля для гольфа в «Тихой» это не единственный «сюрприз», для курортной отрасли полуострова от министра Волченко: успехи в должности главы Рескоминформа, которую он занимал еще при Украине, вылились тогда в трату 6 млн грн (около 1 млн долларов) на позитивный имидж Крыма. Реклама курортов полуострова свелась к прогнозу погоды на радиостанциях, билбордам в пяти городах Украины и выражением благодарности за чистые обочины вдоль трасс.

На своем рабочем посту председателя Республиканского комитета Крыма по информации Волченко вошел в тройку «врагов» прессы. Его стараниями в правительственных структурах де-факто была введена цензура, а путь информации от чиновников к журналистам существенно усложнился.

После отставки правительства Могилева в феврале 2014 года Вадим Волченко потерял пост главы комитета информации. А после воссоединения Крыма с Россией, Волченко стал сопредседателем крымского отделения общественной организации «Деловая Россия», затем возглавил региональное подразделение международного информационного агентства «Россия сегодня» в Республике Крым. А позже, при активной помощи Киселева, он все же поднялся по карьерной лестнице и стал министром.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 14.09.17

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