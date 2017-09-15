Можно выдохнуть: «элитным чертям» не дадут баламутить воду в Тихой бухте

Уникальной крымской бухте застройка пока не грозит.

Как уже сообщал «Новый День», в августе российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле имеется свой особняк, предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. Спустя несколько недель после заявления в Коктебель прибыла делегация. По сообщениям крымских общественников, в нее вошли представители крымского правительства и инвесторы, в том числе министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и Киселев. Делегаты пояснили представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Новость о том, что уникальная бухта, за которую долгие годы боролись крымчане, превратится в курорт для богатых, непросто взбудоражила общественность – разгневала. Критики со всех уголков Крыма отметились острыми постами в социальных сетях.

Сегодня блогер Александр Горный потребовал, чтобы Киселев извинился перед коктебельцами и всеми, кто любит Тихую бухту, и сообщил, что вопрос «заморожен».

Новость о маленькой победе порадовала крымчан, но большинство согласилось с Горным: руку общественности надо держать на пульсе.

Отметим, как стало известно РИА «Новый День», заявления телеведущего о том, что решение принято и обжалованию не подлежит, действительно, было блефом:

«Никакого согласования на строительство гольф-клуба в Тихой бухте нет и не будет», – сообщил агентству «Новый День» источник в крымском кабмине.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 15.09.17

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