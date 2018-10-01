СМИ: Владелец коктебельского особняка Дмитрий Киселёв кошмарит местную газету

В Феодосии изъят тираж местного еженедельника «Город24».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для этого послужила опубликованная статья о доме руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле (городской округ Феодосия).

В электронную версию газеты были внесены изменения.

«На месте моего материала появился рекламный блок. Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет», – цитирует «Новая газета» автора материала Владимира Мазурина.

Информацию об изъятии тиража подтвердил Telegram-канал «Крымский канал», опубликовав удаленный материал и заметив, что фамилия владельца дома не упоминалась в публикации.

«По телефону Киселев пытался заставить редактора «Город 24» Войтову выкупить все экземпляры из розничной сети Феодосии. Она отказалась, и тогда Киселев заставил учредителя газеты Онищенко изъять продажный тираж и уволить Войтову. На прошлой неделе ее вызывали в полицию Феодосии по заявлению Киселева. Как и автора материала. Им оказался архитектор Мазурин, с которым Киселев не захотел рассчитываться за проект укрепления и реконструкции той самой оползневой виллы в 2016 году», – сообщает «Крымский канал».

Корреспонденту РИА «Новый День» связаться с редактором еженедельника пока не удалось – на звонки в редакцию никто не ответил.

Напомним, ранее Дмитрия Киселева связывали с одним из инициаторов застройки Тихой бухты. С реализацией подобных проектов жители Коктебеля категорически не согласны, так как считают, что развитие региона не должно отразиться на доступности местных достопримечательностей. Общественники высказывали предположения, что под предлогом строительства гольф-полей может произойти изъятие заповедных земель для возведения особняков, связанных с Киселевым лиц.

Феодосия, Дмитрий Нестеренко

Феодосия. Другие новости 01.10.18

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