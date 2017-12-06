Общественность Крыма опасается, что гольф-поле и гостиницы в Тихой бухте вырастут «по-тихому»

Крымчане опасаются: идею застройки Тихой бухты заморозили только временно, скоро лед оттает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению крымского блогера и общественника Александра Горного, то, что сейчас в ряде СМИ звучит тема о необходимости создания в восточном Крыму современного курорта, является подготовкой почвы для застройки Тихой бухты.

«Вчера в эфире одной из радиостанций заявили конкретную мысль, что там должен быть назначен оператор, который будет вести проект, будет идти застройка, что коктебельцев, грубо говоря, надо превращать из папуасов в цивилизованных людей. Там должно быть красиво и хорошо», – рассказал РИА «Новый День» Горный.

Он отметил, что в строительстве гостиниц, гольф-поля и яхтенной марины, заинтересованы все те же лица, которые и ранее продвигали идею развития дорого курорта. Блогер подчеркивает, что представители республиканской власти продолжают утверждать, что «строительства в Тихой бухте не будет, там просто облагородят территорию».

«В тоже время, корпорация развития Крыма спит и видит, как развернуть там какой-то проект. Сейчас они рассматривают «Коктебель-парк» как комплексный проект: парк, набережная, марина, спорткомплекс на горе Клементьева и строительство гольф-поля в Тихой бухте. При этом они сейчас ищут инвесторов, так как прекрасно понимают, что не так интересно гольф-поле в Тихой бухте, как строительство коммерческой недвижимости. А идет это сейчас единым комплексом, так как когда это единым кластером будет, то на это получить деньги проще», – предполагает общественник.

По мнению крымчанина, спасти от застройки Тихую бухту сможет только бурная общественная реакция жителей полуострова «Сейчас создана рабочая группа, которая занимается проектом «Коктебель», но общественников там нет, никто ничего не знает. Ситуация непростая, она непонятная. Проталкивают какие-то странные проекты, лезут в Тихую бухту, объявляют, что это ради блага всех, но, к сожалению, люди или не понимают, или пытаются делать вид, будто не понимают, что за этим стоит. Тихой бухте будет хана. Это лакомый и хороший кусок», – подвел итог Горный.

Как уже сообщал «Новый День», в августе текущего года российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле имеется свой особняк, предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. Спустя несколько недель после заявления в Коктебель прибыла делегация, которая пояснила представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

После руководители республики заверили, что никакого строительства в Тихой бухте не будет.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 06.12.17

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