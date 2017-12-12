«Коктебель нужно любить, а не иметь»: крымчанам пытаются навязать застройку Тихой бухты

За превращением Коктебеля в культурный курорт последует застройка местных достопримечательностей. В этом уверены местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям поселка сегодня презентовали проект «Коктебель-парка», разработчиком которого выступает корпорация развития Крыма. По задумке авторов на «превращение» пгт в культурную столицу Крыма потребуется четыре года: за это время в поселке предполагается создать ландшафтный парк, фестивальный центр, творческие мастерские, бизнес-площадки, современную инфраструктуру для отдыха и развлечений, а также обустроить гольф-поле в Тихой бухте и современный спортивно-экологический парк на горе Климентьева.

В целом, крымские общественники поддерживают идею развития Коктебеля, но без последних двух пунктов.

«Неплохой продукт они представили, но какая может быть концепция развития с застройкой Тихой бухты и горы Климентьева? Здесь даже обсуждать нечего. На мой взгляд, многие видят в этом не просто развитие Коктебеля, а чисто девелоперские проекты, которые, я считаю, возглавляет лично товарищ Киселев (российский телеведущий Дмитрий Киселев – прим. НД). Вот эти его посылы, которые мы слышали с лета, – они сейчас трансформировались и материализовались в какие-то слайды и обсуждения. Это безобразие полнейшее. И коктебельцы это однозначно не поддержат, потому что Коктебель нужно любить, а не иметь», – заявил РИА «Новый День» крымский блогер и общественник Александр Горный. По его словам, зная реакцию местный жителей, продвигающие план застройки достопримечательностей пока не собираются останавливаться: «Они от этой идеи не отказываются, они считают, что здесь надо все перестроить», – подчеркнул Горный и добавил: несмотря на участившие попытки навязать крымчанам это мнение, что гольф-поле необходимо Коктебелю, общественники продолжат отстаивать Тихую бухту.

Блогер обратил внимание: презентация проекта прошла в будний день и в разгаре рабочего дня, поэтому далеко не все местные жители сегодня смогли выразить свое мнение. «Пришло человек 150. Товарищи, которые придумали это мероприятие, не совсем уважают тех людей, которые здесь живут. Надо это делать либо ближе к выходным, либо в конце рабочего дня, чтобы все кто хотел, могли прийти», – заключил общественник.

Как уже сообщал «Новый День», в августе текущего года российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле имеется особняк, предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. Спустя несколько недель после его заявления в Коктебель прибыла делегация, которая пояснила представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 12.12.17

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