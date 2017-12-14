«Коктебель не для плебеев»: гольфист и яхтсмен Киселёв не оставил крымчанам шанса

Крымчане выступают против гольф-полей и яхтенной марины, в строительстве которых заинтересован российский телеведущий Дмитрий Киселёв.

Об этом РИА «Новый День» сообщил представитель общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Борис Яремко.

Напомним, на юго-востоке Крыма собираются реализовать проект «Коктебель-парка». По задумке авторов на «превращение» пгт в культурную столицу Крыма потребуется четыре года: за это время в поселке предполагается создать ландшафтный парк, фестивальный центр, бизнес-площадки, современную инфраструктуру, а также обустроить гольф-поле в Тихой бухте и современный спортивно-экологический парк на горе Клементьева.

«Он (Киселёв – прим. НД) все время говорит про Тихую бухту и яхтенную марину, которую фактически под своим домом он и собирался построить для своих богатых друзей – стоянка на 100 яхт. Нам из Совмина пришел ответ – это чисто «хотелки» Киселёва. У меня есть это письмо. Но на разработку проекта уже потрачены реальные миллионы», – рассказывает общественник и не исключает, что «желания» всё же постараются воплотить в жизнь. При таком развитии сценария коктебельцы попросту навсегда потеряют Тихую бухту.

«Тихая бухта – сакральное место, там же шикарная природа. Там кино надо снимать, а не строить. Ее надо оставить как эталон природы», – негодует Яремко. По его словам, подобные идеи могут быть интересны только частным инвесторам, а вот государство должно, наоборот, отстаивать крымские красоты.

Общественник уверен, что поля для игры в гольф – неперспективная для Крыма идея. «Только весной и осенью работает поле у нас в Крыму. В гольф зимой никто не играет, в жару тоже никто не играет – это просто выброшенные на ветер деньги. Это безумно дорогое удовольствие – содержание поля, полив. И если эту землю возьмут, то это будет чисто частная земля: инвестор построит отели, кафе, бары, рестораны и все – это его земля», – подчёркивает Яремко.

Опасения общественников возникли не на ровном месте: и в Феодосии, и в Коктебеле неоднократно пытались просчитать экономику разбивки и содержания гольф-полей. Обычно поле для игры в гольф состоит из 18 небольших травяных полей различных по форме и рельефу. Газон требует качественного орошения. Для стандартного поля на 18 лунок площадью около 30 га требуется от 500 до 1000 литров воды на 1 гектар. То есть, расход воды на одно поле составляет 15 – 30 тысяч литров в сутки. В Тихой бухте под гольф-поля планируется занять 60 гектаров. Столько воды в Коктебеле просто нет.

«Под видом гольф-полей просто хотят отжать прибрежную землю в заповедной Тихой бухте под коттеджный поселок без «плебеев», – рассказал источник РИА «Новый День» в администрации Феодосии. – Сейчас они застолбят землю, а потом – опа! – оказывается, нет воды. Они скажут: не можем мы тут гольф-поля разводить, но есть другая идея… И построят коттеджи для дорогих друзей Киселева».

Чтобы спасти от застройки Коктебель и его окрестности, крымчане собираются обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Сегодня Путину будем пытаться дозвониться на пресс-конференцию, но даже если это не получится, люди пишут письма, смс-ки и электронные письма», – заключил общественник и добавил, что крымчане готовы отбиваться от строительства яхтенной марины и гольф-поля до последнего.

Напомним, в августе текущего года Кисёлев, у которого в Коктебеле имеется особняк, предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. Спустя несколько недель после его заявления в Коктебель прибыла делегация, которая пояснила представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 14.12.17

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