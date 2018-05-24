Крым сделают элитным курортом и застроят яхтенными маринами

Из Крыма сделают элитный курорт с яхтенными стоянками по всему побережью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», марины появятся в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Феодосии, Судаке и Коктебеле. При этом в Судаке уже выбран земельный участок площадью 4,5 гектара: стоянка для яхт, а также отели и развлекательные объекты расположатся у мыса Алчак. Проект будет представлен сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. «Территория тупиковая, что защищает будущую яхтенную стоянку от сильных ветров», – заявил РИА «Новости» источник в Корпорации развития Крыма.

В региональном институте развития полуострова не смогли прокомментировать, где расположатся другие яхтенные стоянки, а также сопутствующая инфраструктура.

«Не готовы дать эту информацию. Мы подбирали по требованиям стратегии социально-экономического развития те площадки, которые есть в муниципальных образованиях. По вопросам строительства и реализации самого проекта у нас нет информации», – заявили РИА «Новый День» в Корпорации развития Крыма.

Напомним, в прошлом году крымчане выступили против строительства яхтенной марины в Коктебеле. Тогда сообщалось, что в реализации проекта заинтересован известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в курортном поселке есть свой особняк. В Совете министров республики на «бунт» крымчан заявили, что – это просто «хотелки». Однако общественники еще тогда утверждали, что на разработку проекта потрачены миллионы и поэтому авторы «идеи» вряд ли откажутся от своих планов.

Как сообщал «Новый День», Киселев в открытую предложил построить в Коктебеле не только яхтенную стоянку, но и поля для гольфа. Спустя несколько недель после его заявления в поселок прибыла делегация, которая пояснила представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 24.05.18

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