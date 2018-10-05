Мазурин: Судебные разбирательства по долгу Дмитрия Киселёва начнутся в ноябре

В ноябре пройдет первое заседание по иску Владимира Мазурина к гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил сам Мазурин – автор спровоцировавшей скандал статьи в феодосийском издании «Город24» о доме Киселева в Коктебеле.

Напомним, в статье, которая была удалена из электронной версии газеты, а ее печатный тираж, со слов Мазурина, изъят из продажи, шла речь о нарушениях, допущенных при строительстве виллы Киселева. При этом ни его фамилия, ни адрес здания в публикации не указывались. После удаления публикации Мазурин сообщил об увольнении редактора издания.

Однако позже руководство газеты, взяв внушительную паузу, частично опровергло эту информацию. Чуть раньше, до опровержения газеты, Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал автора статьи «мошенником», так как он якобы вымогает у него деньги, и заявил, что написал на Мазурина заявление в полицию.

Мазурин утверждает, что Киселев нанимал его в качестве специалиста технадзора для проведения работ на вилле, и не заплатил. Это и стало поводом для обращения в суд.

«После всего, что я наслушался, мы подали иск в Королёвский суд (город Королёв, Московская область – прим. «НД»). Дата суда уже назначена – 6 ноября будет заседание», – сообщил Мазурин.

По его словам, он пытался урегулировать ситуацию с Киселевым без суда, однако гендиректор агентства не желает идти на контакт и разговаривать с ним.

Мазурин утверждает, что столкнулся с давлением после подачи иска – накануне его «по звонку» уволили из симферопольской фирмы, где он работал на должности главного инженера. Он отмечает, что компания «хорошо известна» Киселеву, так как «она делала работы по инженерному укреплению склонов».

«Мне было сказано «до свидания». Мне просто вручили книжку, подписанную, с печатями, с отметкой, что я уволен», – рассказал Мазурин.

Активист не намерен затевать отдельное судебное разбирательство по этому поводу, но планирует довести до судьи «всю информацию о давлении» на него – в том числе рассказать о фактах «травли» в СМИ.

«6 ноября я буду говорить об этом. В рамках судебного заседания поднимем весь тот спектр вопросов, которые у нас появляются – об использовании средств массовой информации в личных целях, о нарушении определенной этики подачи материала, с заведомо ложными данными. Нам есть, что сказать. Будем доказывать по пунктам, что все, что говорится в отношении меня на публику – просто подтасовки и абсолютное нежелание вникать в детали», – заявил Мазурин.

Стоит отметить, что Мазурин является активистом «Единой России». По его словам, в организации на него никакого давления не оказывают, и он пока сохраняет свой партийный билет.

Накануне издание, ранее сотрудничавшее с Мазуриным и выпускавшее его статьи, сообщило о имеющейся задолженности активиста, сумма которой составляет почти 1 миллион 400 тысяч рублей. В публикации также приводится комментарий Киселева: «Это лишь по документам долг. Он еще и мне должен, поскольку выданную финальную сумму на окончание стройки растратил, людей своих бросил, не заплатив, объект тоже бросил, под акт приемки не сдал... Мне пришлось доводить все самому, платить его людям напрямую и развозить по домам. Нечистоплотный человек. Не советую кому-нибудь иметь с ним дело. Лживый. Ненадежный. На скользкой дорожке», – заявил гендиректор агентства.

Мазурин подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что имеет задолженность и рассказал о том, как она образовалась.

«Очень давно – наверное, лет семь назад, у меня был сотрудник на моей фирме, звали его Иван. Он пришел ко мне как к директору и сказал, что ему нужно взять кредит в «Сбербанке». Он просил меня помочь. Так как с Иваном мы съели не один пуд соли, и он был ключевым сотрудником, я не смог ему отказать – у нас тогда хорошо шли дела. Я стал поручителем по кредиту. Один кредит Иван вернул, взял другой – на меньшую сумму. Потом у нас случился форс-мажор – у нас умер заказчик, и нам не заплатили за работу. И мы не смогли нашими оборотными средствами решить эту ситуацию. В итоге фирма была разорена. Долг этот по кредиту Иван отдать не смог, хотя продал все что мог», – пояснил Мазурин.

По его информации, актуальный долг составляет не 1 миллион 400 тысяч рублей, а чуть более 700 тысяч рублей.

«По идее, этот долг должен делиться между мной и Иваном. Но так как Иван куда-то исчез три года назад – его вообще нигде нет, и я не знаю, жив ли он, – то приставы считают, что это я должен всю сумму», – сказал активист, добавив, что по решению суда часть средств изымают из его пенсии, которая составляет всего 5 тысяч рублей.

Мазурин пояснил, что при этом ему ежемесячно приходится тратить порядка 4 тысяч рублей для поддержания здоровья, так как затраты на некоторые препараты государство не компенсирует.

Коктебель, Леонид Маковецкий

Коктебель. Другие новости 05.10.18

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