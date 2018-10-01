Дмитрий Киселев заявил в полицию на автора «статьи о вилле» – дело грозит феодосийцу реальным сроком

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обратился в полицию с заявлением на автора опубликованной в феодосийской газете статьи о его доме в Коктебеле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне стало известно о том, что был изъят печатный тираж еженедельника «Город24» с возмутившим Киселева материалом. Исчезла публикация и из электронной версии газеты.

«Этот Мазурин (автор материала – прим. «НД») – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», – приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Киселева, не уточняя, что именно руководитель агентства указал в заявлении в полицию.

Напомним, информацию об изъятии тиража подтвердил Telegram-канал «Крымский канал», опубликовав удаленный материал и заметив, что фамилия владельца дома не упоминалась в публикации. В сообщении канала утверждается, что Киселев требовал от редактора газеты Елены Войтовой выкупить весь тираж, но она отказалась. После чего последовало ее увольнение и изъятие экземпляров газеты по требованию учредителя.

По версии канала, автор материала – «архитектор Мазурин, с которым Киселев не захотел рассчитываться за проект укрепления и реконструкции той самой оползневой виллы в 2016 году».

Корреспонденту РИА «Новый День» связаться с редактором еженедельника не удалось – на звонки в редакцию никто не ответил. Не ответили в редакции и на сообщение в мессенджере, по номеру указанному на сайте издания, с просьбой прокомментировать инцидент.

Напомним, статья УК РФ «Вымогательство» предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Дмитрия Киселева связывали с одним из инициаторов застройки Тихой бухты. С реализацией подобных проектов жители Коктебеля категорически не согласны, так как считают, что развитие региона не должно отразиться на доступности местных достопримечательностей. Общественники высказывали предположения, что под предлогом строительства гольф-полей может произойти изъятие заповедных земель для возведения особняков, связанных с Киселевым лиц.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 01.10.18

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