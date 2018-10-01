Прекратить преследования и вернуть долги: крымчанин подаёт в суд на Дмитрия Киселёва

Владимир Мазурин – автор вызвавшей широкий скандал статьи в феодосийском издании «Город24» намерен подать в суд на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Об этом РИА «Новый День» сообщил сам Мазурин, комментируя изъятие тиража еженедельника из-за опубликованного материала о доме Киселева в Коктебеле.

Напомним, об инциденте стало известно накануне. В статье Мазурина, которую также удалили из электронной версии газеты, шла речь о нарушениях, допущенных при строительстве виллы Киселева. При этом ни его фамилия, ни адрес здания в публикации не указывались. Тем не менее, последовала жесткая реакция – редактору издания сообщили об увольнении, а также приказали выкупить за свой счет весь тираж.

Мазурин пояснил, что сам он не является ни журналистом, ни внештатным сотрудником газеты, а начал писать для издания с февраля как активист «Единой России» в рамках партийного проекта. Первые статьи страдающего диабетом первого типа активиста были посвящены диабетикам, после чего его очерки получили положительные отзывы и предложение продолжить писать для издания. Учитывая многолетний опыт работы Мазурина в сфере строительства, эта тема также была отражена в его статьях. По словам Мазурина, он сотрудничал с газетой, не получая за это никакой оплаты.

Активист считает, что редактор издания Елена Войтова лишилась должности совершенно безосновательно, и ее просто сделали «козлом отпущения». Он пояснил, что редактор – «молодая женщина, которая является единственной кормилицей в семье, работает в газете за 12-15 тысяч рублей» и «просто напросто выполняет свою работу». При этом, по его информации, ей пригрозили, что она столкнется с трудностями при последующем трудоустройстве.

«Я не о себе пекусь, а о том, чтобы редактор была восстановлена в должности, в своей газете. Чтобы перед ней были принесены публичные извинения Дмитрием Киселевым. Если ему есть что сказать – пусть скажет. Я с удовольствием с ним поговорю. Тем более, что я пытаюсь с ним говорить уже третий год – у нас с ним свои сложные взаимоотношения – но он отказывается разговаривать. И я сейчас через своего адвоката в Москве пытаюсь вызвать его на диалог. Но моя история не имеет отношения к Елене Войтовой», – пояснил Мазурин.

Telegram-канал «Крымский канал» сообщая об инциденте с газетой, обозначил автора материала как «архитектора Мазурина, с которым Киселев не захотел рассчитываться за проект укрепления и реконструкции той самой оползневой виллы в 2016 году». Активист подтвердил, что у Киселева перед ним есть задолженность.

«Я наблюдал за всеми работами – их выполняли подрядчики Киселева. Я был техническим надзором. Мне были даны полномочия, что я могу присматривать за проектными решениями. Моя задача была организовать процесс и следить за качеством его выполнения. С чем я справился», – сказал Мазурин.

По его словам, до виллы в Коктебеле он проводил работы в квартире Киселева в Москве. После чего ему и поступило предложение поехать в Крым.

«Третий год он игнорирует мои просьбы заплатить мне за сделанную работу. Просто потому, что он для меня недосягаем – у него охрана, личная машина, везде все схвачено. Летом 2016 года, когда я построил ему виллу за 200 миллионов, когда все было сделано и претензий никаких не было – ни письменных, ни в обсуждении, он мне заявил, что видеть меня больше не желает, платить он мне не будет, и что я его обворовал. И что больше никогда и нигде я не увижу работы. На сегодняшний день ситуация такая: два года я пытался ему доказать, что я честный парень – посылал ему все свои отчеты, которые он даже не рассматривал, а просто выкидывал – зачем ему их читать, если он не собирался платить? Когда мне все это надоело, спустя два года я нашел юриста, который не побоялся идти против имени Киселева, и заключил с ним договор. Для того, чтобы получить то, что мне должны», – рассказал активист о причинах конфликта с Киселевым, подчеркнув, что публикация его статьи в феодосийской газете не имела к этому отношения.

По его словам, у него есть все подтверждающие его правоту документы для обращения в суд.

«Договора, которые были подписаны с подрядчиками в Коктебеле, подписывал от имени Киселева я. Он толком ни разу даже там и не появился – приезжал только со мной вина попить, и поговорить о том, как все будет отлично. И я мотался к нему в Москву с докладами, примерно раз в две недели», – сказал Мазурин.

Как сообщал «Новый День», Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал Мазурина «мошенником», так как он якобы вымогает у него деньги. По словам гендиректора МИА, все документы по дому у него «в образцовом порядке». Киселев также заявил, что написал заявление в полицию на Мазурина.

Сам Мазурин сообщил, что с ним представители полиции уже связывались, однако выразил уверенность, что ему опасаться нечего, так как он не нарушал законов.

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