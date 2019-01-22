Архитектор из Феодосии выиграл суд у задолжавшего ему Дмитрия Киселёва

Телеведущий Дмиртий Киселёв проиграл суд архитектору из Феодосии Владимиру Мазурину. Напомним, ранее Киселёв называл Мазурина «мошенником».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», архитектор отсудил 2,58 млн рублей, которые ему задолжал журналист за строительство виллы в Коктебеле. Всего Мазурин требовал возместить 5,8 млн рублей.

Решение вынес суд подмосковного города Королёва. Протесты защитников Киселёва и встречные претензии к Мазурину не повлияли на судью.

Напомним, дошедший до суда скандал разгорелся после статьи Владимира Мазурина в феодосийском издании «Город24» о доме Киселева в Коктебеле.

В статье, которая была удалена из электронной версии газеты, а ее печатный тираж изъят из продажи, шла речь о нарушениях, допущенных при строительстве виллы Киселева. При этом ни его фамилия, ни адрес здания в публикации не указывались. После удаления публикации Мазурин сообщил об увольнении редактора издания.

Однако позже руководство газеты, взяв внушительную паузу, частично опровергло эту информацию. Чуть раньше, до опровержения газеты, Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва» поспешил назвать автора статьи «мошенником», так как он якобы вымогает у него деньги, и заявил, что написал на Мазурина заявление в полицию.

Мазурин утверждает, что Киселев нанимал его в качестве специалиста технадзора для проведения работ на вилле, и не заплатил. Это и стало поводом для обращения в суд.

«После всего, что я наслушался, мы подали иск в Королёвский суд (город Королёв, Московская область – прим. «НД»). Дата суда уже назначена – 6 ноября будет заседание», – сообщал Мазурин.

По его словам, он пытался урегулировать ситуацию с Киселевым без суда, однако гендиректор агентства не желал идти на контакт и разговаривать с ним.

Мазурин утверждал, что столкнулся с давлением после подачи иска – его «по звонку» уволили из симферопольской фирмы, где он работал на должности главного инженера. Он отмечал, что компания «хорошо известна» Киселеву, так как «она делала работы по инженерному укреплению склонов».

«Мне было сказано «до свидания». Мне просто вручили книжку, подписанную, с печатями, с отметкой, что я уволен», – рассказал Мазурин.

На суде архитектор планировал довести до судьи «всю информацию о давлении» на него – в том числе рассказать о фактах «травли» в СМИ.

«6 ноября я буду говорить об этом. В рамках судебного заседания поднимем весь тот спектр вопросов, которые у нас появляются – об использовании средств массовой информации в личных целях, о нарушении определенной этики подачи материала, с заведомо ложными данными. Нам есть, что сказать. Будем доказывать по пунктам, что все, что говорится в отношении меня на публику – просто подтасовки и абсолютное нежелание вникать в детали», – говорил Мазурин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.01.19

Министр курортов Крыма, сорвавший подготовку пляжей к прошлому сезону, выдал свежие обещания. / Правительство РФ назвали «главным инвестором бандеровской Украины». / Украинца отправили в колонию строгого режима за нарушение запрета на въезд в Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»