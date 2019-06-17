Крымчанин обратился в прокуратуру из-за невыплаченного телеведущим Киселевым долга

Инженер из Феодосии Владимир Мазурин обратился с заявлением в прокуратуру и к судебным приставам с требованием взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг. Ранее суд обязал журналиста выплатить Мазурину 2,586 млн рублей и возместить судебные издержки в размере 23 тыс. рублей, пишет «Новая газета».

«Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда», – сообщил Мазурин.

Кроме того, он сообщил, что готовит еще один иск – о защите чести и достоинства. Мазурин считает, что Киселев должен ответить за обвинения, высказанные в эфире «России-1». В частности, он назвал инженера мошенником. «За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить. Это была наглая подтасовка фактов. При этом это было сделано с особым цинизмом», – заявил Мазурин.

Напомним, в январе Королёвский городской суд Подмосковья частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву. Истец руководил реконструкцией виллы телеведущего в 2015-2016 годах и настаивал на укреплении каркасов. Но его предложения Кисилев проигнорировал. Более того, телеведущий посчитал, что Мазурин не справился со своей работой, и все ошибки предыдущих строителей вменил ему.

Мазурин собирался взыскать с Киселева 5,8 млн рублей долга за выполненные работы, но суд удовлетворил иск частично, обязав телеведущего выплатить 2 млн 586 тысяч рублей. В апреле апелляционная инстанция Мособлсуда оставила решение Королёвского городского суда без изменений.

Севастополь, Иван Гридин

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