Особо «неохраняемая» территория: уникальную крымскую бухту превратили в свалку и автостоянку (ФОТО)

Крымские общественники обвинили чиновников в уничтожении уникальной Тихой бухты.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», Тихая бухта является одним из памятников крымской природы. В 2015 году ландшафтный парк внесен в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. Стоит отметить, что отдыхать в Тихой бухте не запрещено, но добираться до моря необходимо пешком, так как проезд по данной территории должен быть ограничен в соответствии с законодательством. Для этого в километре от моря даже установили пропускной пункт и шлагбаум.

Однако, несмотря на законы, добираться сюда туристы предпочитают на автомобилях, а «стоянки» на фоне растущего спроса организованы практически на пляже. В Тихой бухте предприимчивые бизнесмены открыли торговые точки, в том числе и с алкогольной продукцией. Неподалеку от моря расположились и любители отдохнуть в палатках, а рядом с ними их верные железные «кони». С машин предусмотрительно скручивают номерные знаки, чтобы не платить штрафы.

«В этой особо охраняемой природной территории полный трэш. Сторожа, по словам автотуристов, в доле. На многих машинах сняты номера, чтобы не платить штраф в 5 тысяч рублей, горы мусора и четыре незаконные торговые точки, торгующие алкоголем. Берег загажен, куча катамаранов, водных мотоциклов. Ну, что министр, товарищ Нараев, все под контролем? – написал на своей странице в «Facebook» крымский блогер и общественник Александр Горный. – Жульё рулит и уничтожает это».

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма РИА «Новый День» заявили, что не знакомы с ситуацией. «Мы будем проверять информацию, реагировать. Буквально сегодня отправлю туда комиссию», – заявил глава ведомства Геннадий Нараев.

Между тем, крымчане отмечают, что чиновники не могут не знать о происходящем, так как в подобном состоянии Тихая бухта находится минимум с июля, а пешеходные тропы уже давным-давно превратились в раскатанные автомобильные дороги.

Некоторые комментаторы подозревают, что существует некий «незамысловатый» план, который чуть позже позволит отдать «особо» охраняемые территории в частные руки. «В Тихую прет офигевшее от безнаказанности быдло, а минэкологии закрыло глаза, чтоб потом причитать: в бухте мусор! Срочно передать инвестору!», – пишут одни. Другие добавляют, что автостоянками у моря заведуют не только охранники: «Интересно, а сколько в день или в месяц отстегивают «наверх» дядьки у шлагбаума?» Третьи просто констатируют: «Пропала Тихая бухта».

Напомним, в прошлом году крымчане отстояли застройку Тихой бухты и Коктебеля: здесь собирались построить курорт для состоятельных туристов с яхтенной мариной и полями для гольфа. Тогда сообщалось, что в реализации проекта заинтересован известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в курортном поселке есть свой особняк. В Совете министров республики на «бунт» крымчан заявили, что планы застройки – это просто «хотелки». Однако теперь жители Крыма опасаются, что проекты для vip-гостей назовут единственным спасением от вездесущих автотуристов.

Фото Александра Горного

Коктебель, Анастасия Зук

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