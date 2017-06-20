Котлован в Тихой бухте обошелся застройщику в солидную сумму

Госстройнадзор Крыма оштрафовал застройщика Тихой бухты. Сумма штрафа за незаконное строительство – 1 миллион рублей.

Как уже сообщал «Новый День», участок земли на границе с ландшафтным заповедником «Тихая бухта» с 2007 года был предметом спора разных хозяев. После вхождения Крыма в российское правовое поле ООО «Коктебельская Сечь» получила этот участок под строительство спортивно-оздоровительного комплекса до 23 августа 2017 года. Однако вместо спортивно-оздоровительного комплекса на границе с ландшафтным парком Тихая бухта должны были вырасти три 9-этажные высотки. Глава республики поставил перед мэром Феодосии задачу строительство остановить, вплоть до применения физических мер блокирования. Началась проверка, в процессе которой было принято решение о незаконности строительства.

Руководитель Госстройнадзора Крыма Нариман Исаев сообщает, что застройщик оштрафован по статье «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

ООО «Коктебельская сечь» с претензией не согласно и собирается подать в суд. По мнению «Коктебельской сечи», администрация фирмы не получила своевременно уведомления о запрете на строительство в Тихой бухте. Тем более, застройщик утверждает, что фактически лишь вырыл котлован. В мае этого года работы в Тихой бухте были прекращены распоряжением главы республики Крым.

Сергей Аксёнов заверил крымчан, что незаконной застройки в Тихой бухте не будет. А главный архитектор Крыма Анна Царёва пообещала, что котлован под несостоявшимся комплексом будет засыпан, а холм восстановлен, чтобы природа ландшафтного парка не пострадала.

Феодосия, Лена Данилова

Феодосия. Другие новости 20.06.17

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