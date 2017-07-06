Ростенко и Стрельбицкого оставят в правительственной команде, но подберут работу по «складу характера»

Уже бывший мэр Ялты и пока ещё действующий министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий останутся в команде Сергея Аксёнова.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом рассказал сам глава РК, ранее проанонсировавший кадровые перестановки в госаппарате.

«Андрей Олегович (Ростенко) где-то будет у нас работать. Мы ему по складу характера найдем место», – пообещал Сергей Аксёнов.

Бывший ялтинский градоначальник, в свою очередь, амбициозно заявил, что ощущает в себе силы «за любую работу взяться», «учитывая опыт, а на сегодняшний день он один из самых мощнейших, начиная с административной реформы, заканчивая какими-то новаторскими креативными идеями».

Что касается регионального министра туризма, отставку которого также будут рассматривать завтра на внеочередной сессии Госсовета Крыма, то уже известно, что Сергею Стрельбицкому предложено кресло заместителя нового главы ведомства Вадима Волченко.

Сергей Аксёнов объяснил, что главной причиной увольнения в разгар туристического сезона профильного министра стала «мягкость характера» чиновника.

«Я к нему сам хорошо отношусь, но ему не хватало жёсткости. К сожалению, без того, чтобы иметь определённые черты характера, связанные с возможностью заставить и научить своих подчинённых работать, добиться результата невозможно. Вы поймите, я не могу сам обходить пляжи и смотреть, как уборка делается, таблички вывешены. Каждый должен заниматься своей работой», – сказал глава Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», утром, 6 июля стало известно, что завтра на заседании Госсовета будут рассмотрены кадровые перестановки на республиканском и муниципальном уровнях.

Помимо отставок Стрельбицкого и Ростенко, крымский парламент рассмотрит вопрос о лишении поста вице-премьера Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз». На его место предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова.

Кроме того, своих кресел официально лишатся министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов, которые уже написали заявления «по собственному желанию». На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк.

Комментируя ротацию кадров, Сергей Аксёнов заявил, что хочет «построить эффективную систему, где каждый руководитель сможет проявить себя наилучшим образом».

«Я думаю, что в результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы», – пояснил он.

Симферополь, Оксана Мурзина

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