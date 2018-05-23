Глава Крыма: арест экс-главы администрации Ялты – чей-то заказ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

Как сообщал «Новый День», Ростенко был задержан в Москве. Сегодня Басманный районный суд Москвы арестовал экс-чиновника по обвинению в превышении должностных полномочий. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля. Ростенко подозревают в превышении должностных полномочий. Между тем, глава Крыма считает, что возбуждение уголовного дела в отношении Ростенко является необоснованным. Аксенов напомнил, что лично отстранил экс-мэра, а следственными органами по его обращению ведется проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял бывший чиновник.

Он отмечает, что в материалах следствия фигурирует земельный участок в Ялте. «Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ «Санаторий «Алупка» Министерства внутренних дел РФ.

Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал. После этого в течение 2,5 лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе», – написал на своей странице в Фейсбуке Аксенов.

Он подчеркнул, что будет требовать возбуждения уголовных дел за задержание Ростенко, которое он считает незаконным и провокационным, а также показательным. «Считаю непрофессиональным возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым», – заявил глава правительства РК.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 23.05.18

Смотрите, чтобы не смыло: на Крым обрушится шторм. / МИД РФ: США дали Украине индульгенцию на войну. / Интриги на износ: Чалый подвёл под роспуск севастопольский парламент. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»