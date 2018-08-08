Экс-глава Ялты вышел из СИЗО

Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко освобожден из СИЗО.

Как сообщал «Новый День», Ростенко был задержан в мае в Москве. Басманный районный суд столицы РФ арестовал экс-чиновника по обвинению в превышении должностных полномочий. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело связно с выделением земельного участка, который муниципальным образованием Ялты был передан в собственность города.

По словам адвоката Ростенко Юрия Авдеева, в настоящее время экс-глава администрации Ялты находится на свободе под подпиской о невыезде. «Он находится в Симферополе», – цитируют РИА «Новости» адвоката, который сообщил, что вину Ростенко не признал и готов сотрудничать со следствием. Авдеев подчеркивает, что ущерб в результате передачи земли в собственность Ялты никому не причинил ущерб: участок не изымали, не огораживали, на нем ничего не строили, он был передан месяц назад в собственность республики Крым.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.08.18

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