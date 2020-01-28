Глава Крыма провалил «крестовый поход» против самостроев и грозит уголовной ответственностью

В Крыму собираются ввести уголовную ответственность за самострои – соответствующие поправки собирается внести в Госдуму правительство РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», войну самовольно возведенным заданиям глава Крыма Сергей Аксенов объявил несколько лет назад: до 31 августа 2016 года предполагалось составить полный список незаконных построек и уже с 1 сентября начать их снос.

Но официальный и полный список не опубликован до сих пор. Весной 2017 года на сайте республиканского правительства в 2017 году появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства опубликована именно эта версия, в которую внесено всего 98 объектов.

В феврале 2017 года глава Минстроя РК Сергей Кононов предлагал провести тотальный мониторинг разрешительных документов, выданных до 2015 года, заключить с действующими застройщиками инвестиционные договоры, в которых была бы учтена ценность предоставленных под застройку участков, определить, какая нагрузка ляжет на инженерные сети, за чей счет они будут сделаны, как будут организованы парковки. И начать работу он предлагал с Приморского парка Ялты.

Но в официальном перечне ни одного объекта, возведенного в Приморском парке, нет. А, например, в Алуште в этот список внесли всего две перестроенный квартиры, хотя в декабре 2016 года заявлялось, что только в прибрежной зоне в Профессорском уголке выявлено 24 объекта, подлежащих сносу. А в целом по Крыму говорилось о десятках тысяч самостроев.

Теперь глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что местные власти имеют все рычаги для недопущения незаконной застройки, но не контролируют этот процесс. «Нужно быть заинтересованным в том, чтобы решить поставленную задачу. Если есть желание, но нет прямого инструмента, то мы найдем варианты, как этому воспрепятствовать, – заявил Аксенов на встрече в депутатами Госдумы. – Главная проблема сейчас – бесконтрольность: обнаруживают, когда уже «выгнали» два этажа, и теперь все это придется сносить за бюджетные деньги».

По словам главы РК, разрабатываемая республиканским правительством инициатива предусматривает для владельцев и руководителей компаний, ведущих незаконную застройку, уголовную ответственность и возмещение нанесенного ущерба, если на снос придется потратить бюджетные деньги.

Интересно, попадут ли под новые правила владельцы фирмы «Консоль», начавшие в Мисхорском парке строительство многоэтажного здания. Этот объект, кстати, внесен в официальный перечень под номером 392 (№ по порядку 89, адрес Ялта, пгт Кореиз, ул. Мисхорский парк, 10) и фигурирует как «реконструкция и благоустройство культурно-развлекательного центра (отель с бассейном и пунктом питания)».

А вот жилой комплекс «У двух морей» в Керчи, ЖК «Отрадный берег», а также многоэтажные комплексы апартаментов «Подкова» и «Эллипс» в Ливадии, возводимые в прибрежной зоне все той же «Консолью», в список не вошли. Нет там и феодосийского «Кристалла» и ЖК «Форосский берег», построенных в одноименном поселке в 200 метрах от моря (при запрете строить в 500-метровой зоне) компанией «Интерстрой», принадлежащей Евгению Кабанову до тех пор, пока он не стал вице-премьером. Кстати, эта же компания продает коттедж в Приморском парке Ялты – и тоже в 200 метрах от моря (это даже написано на сайте компании в качестве рекламной приманки).

Обошла стороной непримиримая борьба с незаконными стройками и комплекс «Золотые пески» в Евпатории, возведенной прямо на пляже группа компаний «Монолит», которую исторически связывают с семьей главы Крыма Сергея Аксенова.

Симферополь, Лиана Макоба

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