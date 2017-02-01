Чиновники Крыма массово ослепли: самострои в упор не видят

Публикации за 01.02.17

В Крыму проведут тотальную проверку разрешительных документов на строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Минстроя Сергей Кононов на видеоконференции, проводимой Совмином с главами муниципалитетов, рассказал о том, как выполнялось поручение Совмина по выявлению самовольно возведенных капитальных строений. Оказалось, за весь 2016 год местные администрации выявили 69 таких фактов, причем все – в Симферополе. На виновных наложены штрафы на общую сумму 316 тыс руб. В других городах власти ничего подобного не заметили.

В строительных документах, где должны быть установлены предельные параметры (этажность, ограничения, разрешенные виды использования участка) многие графы просто не заполняются, Кононов привел в пример Керчь.

«В курортных регионах индивидуальные жилые дома часто превращаются в 22-этажки, – напомнил глава Совмина Сергей Аксенов. – Причем, на глазах у всех руководителей».

Особенно активно, по его словам, некоторые местные советы работали с 27 февраля по 8 марта 2014 года: «люди время не теряли: распределяли землю, строили стратегию, понавыдавали разрешений, а теперь спокойно перерегистрируют…».

Кононов предлагает провести тотальный мониторинг разрешительных документов, выданных до 2015 года, заключить с действующими застройщиками инвестиционные договоры, в которых была бы учтена ценность предоставленных под застройку участков, определить, какая нагрузка ляжет на инженерные сети, за чей счет они будут сделаны, как будут организованы парковки. И начать работу он предлагает с Приморского парка Ялты.

Аксёнов идею поддержал: «Пока не будет подписано соглашение с Ялтой, где будут парковаться эти машины, где там будут прогулочные дорожки, пока застройщики, считающие себя большими капиталистами, не приведут все за свой счет в порядок, никаких строек, даже продолжения отделочных работ там не будет!»

Владимир Константинов, семья которого контролирует группу компаний «Консоль» – основного застройщика Приморского парка, в разговор не вмешивался. А потом высказался о том, что «все в строительной отрасли жили по понятийным отношениям, но сейчас надо закрыть эту тему».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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