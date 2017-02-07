В Приморском парке Ялты запретили любые строительные работы

Публикации за 07.02.17

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил оформлять уже возведенные объекты в Приморском парке Ялты и строить новые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти решили устранить проблемные вопросы с застройщиками, которые, как выяснилось, несут практически нулевую социальную нагрузку и не платят налоги. Кроме того, проверка показала нарушения и при возведении самих объектов.

«В Приморском парке ничего не оформлять, работы по оформлению и регистрации не проводить. Пока не будет заключено соглашение с администрацией Ялты, в котором будет прописано, в том числе с участием республиканских архитекторов и всех остальных, как выйти из данного сложного положения. Когда до 2014 года все решения по объекту принимали, все должностные лица обогатились, все свои личные вопросы порешали», – заявил на выездном заседании Совмина в Белогорском районе Аксенов, добавив, что имеет «принципиальную позицию – больше ничего в Приморском парке не должно быть построено, ни одного объекта».

Вице-премьер Крыма Павел Королев уточнил выявленные в рамках проверки нарушения.

«Границы Приморского парка не установлены, виды разрешенного использования – также. На основании акта административного обследования этого земельного массива, которое в соответствии с федеральным законом проводилось без участия правообладателей, вынужден отметить, что муниципальный земельный контроль не принимал в этом участие. Уведомление было направлено, и при этом работа проводилась силами четырех земельных инспекторов», – сообщил Королев.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в парке, на 3-4 гектарах земли, построено жилья на 20 млрд рублей. При этом не решены ни вопросы подъездных дорог, ни проблемы парковок, а налоги, заплаченные застройщикам, составили всего 50 тысяч рублей.

Аксенов пояснил и наложенное вето на генеральный план развития города: «Генплан Ялты не будет принят до тех пор, пока республиканский градостроительный совет, Совет министров не утвердят всю схему расположения. Это самые дорогие земли Российской Федерации, все под микроскопом будет рассмотрено с участием прокуратуры, ФСБ и МВД. Порядок мы наведем», – пообещал Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», об указе Сергея Аксенова о приостановлении принятия генплана Ялты стало известно 3 февраля. Ранее во время общественных слушаний многие жители региона выразили свое недовольство предложенным документом.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

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