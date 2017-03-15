Проезда нет: в Ялте набережную и Приморский парк закроют от машин / Под «табу» попадут и жильцы элитных многоэтажек

Публикации за 15.03.17

Крымские власти намерены перекрыть въезд для автомобилей на ялтинскую набережную и в Приморский парк.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикальные меры коснутся не только незаконных строений в стометровой береговой зоне, но и автомобилистов. Так планируется, что набережная и территория парка полностью станут пешеходной зоной. При этом нововведения коснутся и жильцов элитных многоэтажек, расположенных в парке, пообещал глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Как сообщал «Новый День», ранее Аксенов запретил оформлять уже возведенные объекты в Приморском парке Ялты и строить новые. Таким образом, власти решили устранить проблемные вопросы с застройщиками, которые, как выяснилось, несут практически нулевую социальную нагрузку и не платят налоги. Кроме того, проверка показала нарушения и при возведении самих объектов.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 15.03.17

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