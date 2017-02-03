Правительство Крыма «тормознуло» генеральный план Ялты

Публикации за 03.02.17

Принятие генерального плана Ялты отложено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма потребовали согласовать главный документ города с высшим руководством республики.

Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства. Мэру Ялты дано указание: генплан на сессию пока не выносить.

В качестве обоснования принятой меры приводятся ссылки на градостроительный кодекс и другие нормативные правовые акты, а также указывается необходимость «обеспечения сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Ялта, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, повышения качества оказываемых услуг».

Как уже сообщал «Новый День», генеральный план Большой Ялты стал причиной ряда скандалов в курортных поселках. Так, согласно документу, часть домов и участков жителей Симеиза оказалась в рекреационной зоне. При этом расположенные рядом с ними объекты, принадлежащие украинскому политику Виктору Медведчуку и семье бывшего вице-премьера Крыма Николая Янаки, счастливым образом этой участи избежали.

Не устроил генплан и жителей Гурзуфа. Их претензии касались плохой организации слушаний, при которой невозможно было учесть все голоса «против», а также наличия географических ошибок в документе. Многие территории оказались «бесхозными», что навело жителей поселка на мысль об их запланированной передаче в собственность МДЦ «Артек».

Несмотря на огромное количество жалоб и замечаний к документу, администрация Ялты в ноябре 2016 года провела итоговые общественные слушания, на которых проект все же был принят, после чего его запланировали направить для согласования в федеральные и республиканские органы власти, чью компетенцию затрагивали те или иные объекты генплана.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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