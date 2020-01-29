«Газпром» vs семьи спикера Госсовета РК: мэрия Ялты потребовала снести пансионат «Парковое»

Администрация Ялты потребовала снести пансионат «Парковое»: соответствующий иск подан в суд. Главная претензия властей – здание построено незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-этажный дом на территории бывшего советского санатория «Криворожсталь», в 100-метровой охранной зоне от моря, еще при Украине построила компания «Консоль», соучредителем которой является полный тезка сына спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова (кстати, руководит компанией и в украинский период, и сейчас депутат Госсовета РК Владимир Ясинский).

Нынешняя администрация Ялты в иске заявляет, что документы были выданы незаконно, и фактически украинские власти не имели права их выдавать. И требует здание снести Правда, отвечать за то, что Консоль» в очередной раз построила дом в 100-метройо зоне да еще и в историческом ареале парка «Кучук-Кой», должны почему-то не застройщики, а добросовестные приобретатели апартаментов. Иск подан к 54 ответчикам, среди которых – 2 компании и 52 физлица, в большинстве своем зарегистрированные на Украине.

При этом «Консоль», отвечавшая за все этапы стройки, включая оформление и всех документов, в иске вообще никак в иске не фигурирует, сообщает ForPost, уточняя, что среди ответчиков есть полная тезка дочери спикера Константинова – Екатерина Владимировна Константинова, а также полный тезка сына Иосифа Кобзона – Андрей и полная тезка вдовы экс-депутата нескольких созывов Верховной рады Украины от Крыма, экс-главы партии «Союз», миллионера Льва Миримского.

Кстати, про пансионат «Парковый» не вспоминали во время широкомасштабной борьбы с незаконной застройкой, объявленной главой Крыма Сергеем Аксеновым, но вдруг решили добиться справедливости после того, как расположенный по соседству особняк приобрела дочка «Газпрома». И теперь незаконно построенная 15-этажка оказалась между двух «владений» компании, одно из которых – пятизведочный отельный комплекс «Крымский бриз», другое – усадьба «Новый Кучук-Кой».

Собственники считают, что инициатором иска стал именно «Газпром», так как из многоэтажки «слишком много видно».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 29.01.20

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