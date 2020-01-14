Одно из легендарных мест Крыма перешло в собственность «Газпрома»

Одно из легендарных мест Крыма – дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» перешла в собственность «Газпрома».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Яков Жуковский – финансист, коллекционер и ценитель современного искусства в начале ХХ века вместе со своим другом, инженером Василием Сергеевым, приобрел недалеко от Ялты участок и начал строить виллу.

К созданию усадьбы он привлек известных мастеров – сначала художников Виктора Замирайло и Евгения Лансере, затем мастеров объединения «Голубая роза», в том числе и знаменитого скульптора Александра Матвеева. «Новый Кучук-Кой» обрел законченный облик к 1913 году и считается памятником русского садово-паркового искусства эпохи модерна, связанным с эстетикой символизма. По мнению исследователей, усадьба Жуковского стоит в одном ряду с такими шедеврами, как португальский комплекс «Регалейра» и испанский «Парк Гуэль».

До революции в усадьбе размещалась «Академия художеств Жуковского», в 19121 году там открылся музей искусства нового века. Но собрание просуществовало всего 2 года, а потом «Новый Кучук-Кой» превратили в дом отдыха – сначала работников искусств, позже – «Криворожский горняк».

Во время войны статуи Матвеева в парке были разбиты. Через несколько лет копии скульптур разместили на месте оригиналов. В 1987 году в усадьбе случился пожар, уничтоживший отделку и обстановку главного дома. После этого «Новый Кучук-Кой» законсервировали.

А в 2002 году украинские власти передали имение в частные руки – структурам олигарха Рината Ахметова. В 2008 году усадьба отошла оффшорной компании, на территории появились новые строения, не вписывающиеся в первоначальный облик.

В 2017-2018 годах совет министров Крыма отсудил у кипрской компании право собственности на «Новый Кучук-Кой». А в 2019-м комплекс выставили на продажу.

Начальная цена лота составляла 1 млрд 975 млн рублей с учетом НДС. На конкурс заявился только один участник – ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», принадлежащее структурам компании «Газпром».

Конкурс признали несостоявшимся и заключили с единственным участником договор по первоначальной цене.

В комплекс проданных объектов недвижимости входят бассейн площадью 2,18 тыс. кв. м, гостевой дом площадью 3,36 тыс. кв. м, здание столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот «Руины» и ряд других сооружений, отмечает «Интерфакс». Новый владелец должен выполнять требования охранных обязательств в отношении памятников культурного наследия: дачного домика Якова Жуковского, барельефов «Сон» и «Пробуждение» на южном фасаде дома садовника, а также парка начала ХХ века.

Отметим, что предыдущий владелец усадьбы Жуковского – кипрская оффшорная компания намерена вернуть права собственности на «Новый Кучук-Кой», доказав незаконность национализации имения в суде.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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