Глава Крыма лично проверит список самостроев

В Крыму снова взялись за самострои.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы борьбы с самовольными постройками обсуждалась сегодня в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных образований РК.

«Увы, работа в данном направлении ведется из рук вон плохо, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Всю информацию, предоставляемую муниципальными образованиями, необходимо перепроверять с помощью независимых источников. Наиболее остро стоит вопрос в Ялте, Алуште, Симферополе, Керчи, Феодосии, Евпатории, Судаке и ряде приморских поселковых советов».

Каждый муниципалитет давным-давно должен был предоставить реальный список зданий, являющихся самовольными строениями, и согласовать его с республиканским министерством строительства и архитектуры, но эта работа до сих пор не окончена. На составление списков дана еще одна неделя.

«Это не означает, что в данные списки необходимо вносить каждую вторую баню, которую гражданин построил во дворе собственного дома, или каждую пристройку, не мешающую соседям. В первую очередь следует рассматривать объекты, расположенные в районе пляжных зон, парков и заповедников, а также объекты, которые прикрываются документами, выданными непонятно каким способом», – подчеркнул Аксенов.

Для проверки решений о выделении земельных участков, принятых местными советами будет создана рабочая группа, «поскольку все решения, которые якобы принимались в период Крымской весны, мягко говоря, появились из воздуха, – отмечает глава Крыма. – Кроме того, с 1 августа текущего года совместно со своими помощниками начну проверку всех списков самостроев, которые предоставят муниципалитеты, а также Минстрой и все профильные структуры. По итогам этой работы будут сделаны выводы в отношении всех причастных лиц».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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