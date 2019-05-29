Чиновники Крыма утверждают, что в республике законы России не действуют

В Крыму законы Российской Федерации не действуют – к такому выводу можно прийти, анализируя жалобы крымчан на так называемую точечную застройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Саках на улице Красноармейской между детским садом «Звездочка» и жилым домом строят 5-этажный торговый центр. По словам горожан, расстояние от возводимого здания до дошкольного учреждения – 12 метров, до стены пятиэтажки – 8 метров. Оба здания теперь лишены солнца, а детский сад – еще и площадки для прогулок.

Напомним, согласно Санитарным нормам и правилам, действующим в России, расстояние от любой торговой точки до жилого дома должно составлять минимум 50 метров (в отдельных случаях его можно сократить до 30, но только если в стене, выходящей в сторону торгового объекта, нет окон). Минимальное расстояние от любого магазина до образовательного учреждения – 50 метров, если в ТЦ собираются торговать алкоголем и табаком – не менее 100 метров.

Однако главный архитектор города Галина Ирхина утверждает, что данные нормы в Крыму не действуют:

«Она сказала, что все по закону, – цитирую «Примечания» жительницу города Юлию Повчун. – Когда мы стали ссылаться на нормы российского законодательства, то Ирхина и вовсе сказала, что в Крыму данные нормы закона не работают. То есть получается Крым – другая страна?»

Как оказалось, не распространяются на Крым и другие нормы российского законодательства: общественные слушания не проводились. В городской администрации объяснили: при застройке участка, выделенного под индивидуальное жилое строительство, мнения горожан можно не спрашивать. На вопрос, почему на участке ИЖС, где можно возводить только индивидуальный жилой дом не выше 3 этажей, вырос торговый центр, чиновники уклончиво поясняют: назначение участка изменилось. Но по российским законам при переводе земли ИЖС в коммерческую недвижимость в первую очередь учитывают мнение граждан, проживающих рядом с таким участком. То есть общественные слушания должны были проводить дважды: первый раз при измени статуса территории и второй – при утверждении проекта ее застройки.

«На счет общественных слушаний нам в управлении архитектуры заявили, что это перевод из основного назначения – жилой дом, в основной вид – магазин», – рассказывает Юлия Повчун.

Четвертый месяц жильцы пятиэтажки пишут во все инстанции, требуя остановить незаконное строительство. Но федеральные власти отправляют их жалобы в правительство Крыма, а администрация Аксенова поручает разобраться в ситуации сакским чиновникам, то есть тем, кто дал разрешение на строительство.

Правда, 28 мая Госстройнадзора Крыма приостановила стройку. Но по выше названным причинам, а из-за нарушений при обустройстве паркинга.

Горожане же опасаются, что распоряжение Госстройнадзора будет проигнорировано: «Нам рабочие заявили, что они консервируют стройку, но не из-за постановления, а из-за начала курортного сезона. Получается, что строить они продолжат уже осенью, так как с июля по октябрь строительные работы в Крыму запрещены».

Противники строительства написали жалобу на бездействие чиновников в региональное управление ФСБ: горожане считают, что застройщику дадут завершить объект, а потом по суду оспорить решение о сносе.

Отметим, что Саки – не единственный город Крыма, где игнорируют при застройке законодательство РФ: «У нас в Керчи на улице Бувина еще при Украине начали строительство ТЦ. Тоже прямо под окнами, и сколько люди ни подавали петиций, ничего не решилось. Заморозили ненадолго, а при России возобновили стройку опять. А у нас перед домом на улице Еременко собираются строить многоэтажную стоянку, хотя рядом – в 10 метрах – платная парковка. И что делать – неизвестно», – пишут крымчане, обсуждая ситуацию в Саках.

«О чем вы говорите, если у нас, в Алуште, в 4 метрах от нашего одноэтажного дома «донецкие» построили свой 4 этажный «дом», хотя и ежу понятно, что это гостиница. И о каком солнце можно говорить?! Обращалась в прокуратуру и правительство республики – оказалось все законно».

Напомним, в апреле власти Крыма объяснили застройку морского побережья элитными многоэтажками тем, что эти здания являются объектами рекреации и стратегического развития.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 29.05.19

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