Сестра его жены, сослуживцы ее матери: в Госсовете Крыма опять собираются устроить «междусобойчик»

Крымское отделение партии «Единая Россия» обнародовала списки своих кандидатов на мандаты депутатов Госсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок полномочий действующего республиканского парламента истекает, и в сентябре крымчанам предстоит выбрать новый состав Госсовета. Будет разыграно 75 мандатов: 50 по партийным спискам, 25 по мажоритарным округам.

В действующем составе Госсовета единороссы занимают 70 кресел. И этот расклад они хотели бы сохранить. Однако почему-то на своем официальном сайте они предпочли выложить не полный список, а только первую десятку.

Выглядит она следующим образом:

1. Сергей Аксенов – глава Республики Крым, председатель Совета министров РК;

2. Владимир Константинов – председатель Государственного Совета Республики Крым. Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия»;

3. Сергей Цеков – член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Республики Крым (Госсовета);

4. Лариса Георгиади – депутат Государственного Совета Республики Крым, директор частного общеобразовательного учреждения «Крымская республиканская гимназия-школа-сад «Консоль»

5. Наталья Яцышина – студентка Академии биоресурсов и природопользовании Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, член Молодёжного парламента при Государственном Совете Республики Крым;

6. Валерий Хаситошвили – депутат Государственного Совета Республики Крым, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия»;

7. Александр Шувалов – председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов;

8. Любовь Куденко – генеральный директор ООО «Симферопольское производственное объединение КРЫМПЛАСТ»;

9. Чингиз Якубов – ректор Крымского инженерно-педагогического университета, член Совета крымско-татарского народа при главе Республики Крым;

10. Ефим Фикс – первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель комитета Госсовета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Всего в списке 75 человек, и многие из них, как и в действующем составе, имеют непосредственное отношение к главе Крыма Аксенову и спикеру Госсовета Константинову. Возможно, именно поэтому список пока стараются не афишировать.

Так, 70-летний отец крымского премьера Валерий Аксенов должен гарантировано получить депутатское кресло – он расположился на 13 месте, сестра жены главы РК Евгения Добрыня – на 19-м.

21 место занимает Ольга Виноградова – жена соратника Аксенова по «Русскому единству», ныне вице-премьера РК Дмитрия Полонского.

Соратниками по партии (все тому же «Русскому единству») являются Лариса Георгиади, Владимир Бобков и Сергей Шувайников. Правда, если Георгиади занимает в списке «проходное» 4 место, то у Шувайникова на этот раз шанс невысоки – у него предпоследнее, 74-е место. Напомним, в действующий состав Госсовета он прошел от ЛДПР.

Бобков на 16 месте. А на 15-м – бизнес-партнер семьи Аксеновых Сергей Бородкин. Еще один бизнес-партнер Николай Высоцкий занял 17-ую строчку (оба, данным Lenta.ru, работали в ООО «Галс», которое при Украине контролировалось Людмилой Добрыней, тещей Сергея Аксенова).

Многочисленным выглядит и представительство в списке соратников действующего спикера Госсовета Владимира Константинова. Та же Георгиади является директором частного общеобразовательного учреждения, названного, как и компания семьи Константинова «Консоль», и учредителем которого является жена спикера. Бывший финансовый директор строительной корпорации Константинова «Укрросбуда» Оксана Сергиенко занимает в списке 14-е место. Соратником Константинова по компании «Консоль» является Владимир Ясинский (18-е место).

Давними знакомыми спикера (еще по Партии регионов) являются Ефим Фикс ( 10 месть), Ольга Сульникова (45 МЕСТО) и Сергей Федоркин (60 место).

Есть в списке единороссов и другие интересные личности: уволенный год назад с должности министра внутренних дел Крыма Сергей Абисов (после скандала с недвижимостью в Алуште) расположился на 40 строчке, еще один (как и Шувайников) бывший сокол Жириновского, а ныне вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отвечающий за строительство вообще и ФЦП в частности, занял 54 место.

На 22-м – проходном – месте числится экс вице-премьер Крыма Николай Янаки. Ушедший из правительства республики в 2015 году Николай Леонтьевич зарегистрировался в российском бизнес-пространстве как индивидуальный предприниматель и начал управлять недвижимостью. А в 2018 году аквапарки, принадлежащие семье, вдруг сменили собственников.

Что любопытно: в это же время в Якутии в роли индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством, зарегистрировался гражданин Украины Николай Леонтьевич Янаки. А 31 июля в Голосиевском районном суде Киева состоится очередное заседание по делу Янаки Николая Леонтьевича, обвиняемого в государственной измене.

Крымского же Янаки во бытность вице-премьером неоднократно упрекали в неумеренных аппетитах, но глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на претензии заявлял, что как зам Янаки его полностью устраивает. Подобную снисходительность Аксенов, как, кстати, и Константинов, проявляет к председателю комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексею Черняку – представители курируемой им сферы, например, подобной терпимостью не отличаются. Тем не менее, Черняк тоже в списке кандидатов – он пойдет по Джанкойскому городскому округу (пять лет назад он прошел по партийным спискам).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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