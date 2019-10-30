Спикер Госсовета Крыма заявил, что крымчане не в состоянии оценивать профессионализм чиновников

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов раскритиковал идею главы РК Сергея Аксенова выбирать министров с участием крымчан.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму объявили открытый конкурс на замещение должностей министров республиканского правительства. Комментируя это в соцсетях, глава РК Сергей Аксенов написал: «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Но, как оказалось, спикер Госсовета его мнения не разделяет: «Это – пустая идея», – оценил Константинов перспективу народного онлайн голосования за кандидатов в рамках проекта «Твое правительство».

По мнению главного депутата Крыма, жители полуострова не в состоянии объективно оценивать как уже действующих, так и будущих чиновников: «У них (крымчан – прим. НД) нет всего объема информации. Решение должен принимать тот, кто уполномочен, у кого есть компетенция разобраться, хороший человек администратор или плохой? Поэтому здесь не надо ничего, нужно просто хорошо проводить конкурсную комиссию, и специалистами, экспертами принимать решение».

Константинова понять можно: если бы вопросы назначения на ключевые посты в РК решались с учетом мнения крымчан, он сам рисковал бы остаться без депутатского мандата и, тем более, не смог бы провести в Госсовет своих людей. А так – по партийным спискам – прошли и он, и Лариса Георгиади (директор частного общеобразовательного учреждения, названного, как и компания семьи Константинова «Консоль», и учредителем которого является жена спикера),и Оксана Сергиенко (бывший финансовый директор строительной корпорации Константинова «Укрросбуда»), и Владимир Ясинский (соратник Константинова по компании «Консоль»), и так далее.

Не смог бы Константинов и сделать министром свою секретаршу. А так, благодаря полномочиям и компетенции спикера Госсовета, Елизавета Кожичева в 2016 году превратилась из референта в первого замминистра спорта Республики Крым, а через два месяца доросла и до кресла главы министерства.

Правда, через 2 года ее пришлось вернуть обратно в замминистры (и даже не первые), и в этой должности она работает до сих пор, ведь ее компетентность гарантировал сам глава Госсовета Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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