Одного желания мало: подшефную спикера Константинова понизили в должности

Министр спорта Крыма Елизавета Кожичева переведена из министров в замминистра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«Назначить Кожичеву Елизавету Васильевну на должность заместителя министра спорта Республики Крым с 19 февраля 2019 года, приняв ее отставку по собственному желанию, освободив от государственной должности Республики Крым – министра спорта Республики Крым 18 февраля 2019 года», – сообщается в документе.

Напомним Елизавета Кожичева, сделала головокружительную карьеру, сменив должность референта-секретаря на место первого замминистра спорта Республики Крым, и в течение 2 месяцев доросшая уже и до министра в октябре 2016 года.

Приказ о назначении подписывал Сергей Аксёнов.

Отметим, что вся трудовая деятельность Кожичевой была связана с Владимиром Константиновым. Окончила Национальную академию природоохранного и курортного строительства (там учился и спикер) по специальности «Экономика предприятия». 2008-2010 годы – работа экономистом в корпорации «Укрросбуд» и фирме «Консоль» (обе фирмы связаны с семьей Константинова). 2010-2014 – главный специалист управления службы председателя Верховной Рады АРК (Константинова) и его заместителей, до назначения заместителем министра – референт-секретарь председателя Госсовета (Константинова) и его заместителей.

Кожичева является исполнительным директором федерации дзюдо и самбо Республики Крым, которую возглавляет Константинов.

Её назначение на должность министра спорта председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов аргументировал так: «Министерство долго было без руководителя, сейчас назначение Кожичевой на должность министра мы воспринимаем, как большой аванс для нее. У нее есть большое желание работать. С учетом того состояния, в котором сегодня находится спорт, работы очень много, финансирование определенное есть, помощь мы окажем. Но дальше все зависит от организационных способностей, сам министр должен показать, на что он способен: организовать свою команду, организовать мероприятия».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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